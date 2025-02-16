16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Эмполи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 24-х матчей итальянского первенства набрал 30 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-е место в Серии А и на 10 очков опережает зону вылета, а также на 12 пунктов отстает от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального чемпионата «Зебры» на чужом поле разошлись миром с «Наполи» (1:1).

Перед этим коллектив из Фриули в 23-м туре итальянского первенства в своих стенах одержал победу над «Венецией» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Окойе и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» выиграл лишь один раз при четырех ничьих и двух поражениях.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, у них хорошие перспективы на успех, если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию в национальном чемпионате и на один балл опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на девять пунктов отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата тосканцы на своем поле проиграли «Милану» (0:2).

Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства также остался без баллов, когда в чужих стенах потерпел разгром от «Ювентуса» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Исмаили, Анджорин, Фаццини, Вити, Сольбаккен, Эбуэи, Сазонов, Пеллегри, Хаас, дисквалифицирован — Мариануччи.

Состояние команды: в семи из девяти последних поединков, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» проиграл при отсутствии побед.

Это сулит гостям откровенно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Удинезе» не выиграл

в семи из восьми последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

в семи из девяти последних матчей «Эмполи» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

Между тем, в четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Удинезе».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50