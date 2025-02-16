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    Толкнет ли «Удинезе» в зону вылета «Эмполи»?

    «Удинезе» — «Эмполи». Прогноз и ставка с коэффициентами 2.00 и 2.50

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Эмполи»
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    Лоренцо Лукка
    16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Эмполи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 24-х матчей итальянского первенства набрал 30 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-е место в Серии А и на 10 очков опережает зону вылета, а также на 12 пунктов отстает от зоны еврокубков.

    Удинезе — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального чемпионата «Зебры» на чужом поле разошлись миром с «Наполи» (1:1).

    Перед этим коллектив из Фриули в 23-м туре итальянского первенства в своих стенах одержал победу над «Венецией» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — Дэвис, Окойе и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» выиграл лишь один раз при четырех ничьих и двух поражениях.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, у них хорошие перспективы на успех, если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 17-ю позицию в национальном чемпионате и на один балл опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на девять пунктов отстает от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата тосканцы на своем поле проиграли «Милану» (0:2).

    Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства также остался без баллов, когда в чужих стенах потерпел разгром от «Ювентуса» (1:4).

    Не сыграют: травмированы — Исмаили, Анджорин, Фаццини, Вити, Сольбаккен, Эбуэи, Сазонов, Пеллегри, Хаас, дисквалифицирован — Мариануччи.

    Состояние команды: в семи из девяти последних поединков, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» проиграл при отсутствии побед.

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    Это сулит гостям откровенно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Удинезе» не выиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

    • в семи из девяти последних матчей «Эмполи» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    Между тем, в четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Удинезе».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Удинезе» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Толкнет ли «Удинезе» в зону вылета «Эмполи»?
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