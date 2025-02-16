Удинезе
Эмполи
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 24-х матчей итальянского первенства набрал 30 баллов и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает 10-е место в Серии А и на 10 очков опережает зону вылета, а также на 12 пунктов отстает от зоны еврокубков.
Удинезе — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального чемпионата «Зебры» на чужом поле разошлись миром с «Наполи» (1:1).
Перед этим коллектив из Фриули в 23-м туре итальянского первенства в своих стенах одержал победу над «Венецией» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Дэвис, Окойе и Туре, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» выиграл лишь один раз при четырех ничьих и двух поражениях.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, у них хорошие перспективы на успех, если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.
Команда занимает 17-ю позицию в национальном чемпионате и на один балл опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на девять пунктов отстает от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата тосканцы на своем поле проиграли «Милану» (0:2).
Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства также остался без баллов, когда в чужих стенах потерпел разгром от «Ювентуса» (1:4).
Не сыграют: травмированы — Исмаили, Анджорин, Фаццини, Вити, Сольбаккен, Эбуэи, Сазонов, Пеллегри, Хаас, дисквалифицирован — Мариануччи.
Состояние команды: в семи из девяти последних поединков, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» проиграл при отсутствии побед.
Это сулит гостям откровенно плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Удинезе» не выиграл
- в семи из восьми последних матчей «Эмполи» забивали обе команды
- в семи из девяти последних матчей «Эмполи» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа «Эмполи» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.
Между тем, в четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Удинезе».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50