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    «Челси» вновь покинет Брайтон в плохом настроении?

    «Брайтон» — «Челси». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Челси»
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    «Брайтон»
    «Брайтон» на своем поле примет «Челси» в 25-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 14 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Февраля 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 34 баллами разместился на 11 строке в таблице и на семь пунктов отстает от еврозоны.

    «Брайтон» выиграл восемь игр из 24 проведенных, десять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей составляет 35:38.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «чайки» на своем поле смогли переиграть как раз предстоящего оппонента со счетом 2:1 в 1/16 финала Кубка Англии. А вот две последние игры в рамках английской Премьер-лиги они проиграли, уступив в родных стенах с минимальным счетом 0:1 «Эвертону» и потерпев гостевое унизительное фиаско от «Ноттингема» со счетом 0:7.

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Эван Фергюсон, Игор и Джейсон Стил — вне игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Брайтон» смог выиграть свой предыдущий проведенный поединок, но эта виктория состоялась в розыгрыше Кубка Англии, и как раз дома над «Челси» 2:1. Перед этим же «сине-белые» уступили в двух играх чемпионата кряду без забитых мячей. И этими неудачами они прервали на тот момент свою 7-матчевую серию без фиаско с учетом всех соревнований. Причем данный отрезок команда начала с четырех мировых исходов кряду, и все эти игры пришлись на чемпионат Англии. В последующих же трех встречах они добивались только викторий, раз победив в Кубке страны и дважды в рамках АПЛ.

    «Челси»

    Турнирное положение: Лондонская команда с 43 очками разместилась на четвертой позиции. Пятый «Ман Сити» она опережает на два балла, а от третьего «Ноттингема» отстает на четыре пункта.

    «Челси» выиграл 12 матчей из 24 проведенных, семь встреч свел миром и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 47:31.

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    • Последние матчи: «Аристократы» уступили в своем прошлом проведенном поединке, проиграв на выезде предстоящему противнику со счетом 1:2 в Кубке страны. В чемпионате же Англии они вышли победителями в двух из трех минувших игр, одолев дома 3:1 «Вулверхэмптон» и 2:1 «Вест Хэм», а также проиграли в гостевой встрече «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Уэсли Фофана и Омари Келлиман травмированы, а Михаил Мудрик дисквалифицирован.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Челси» неплохо провел свои пять последних игр, добыв в них две домашние виктории, расписав две мировые и потерпев одно фиаско в гостях. И во всех этих матчах неизменно происходил обмен забитыми мячами. До этой же серии «синие» уступили в двух из трех матчах, проиграв посредственным командам, и раз сыграли вничью. Всего же с учетом всех турниров лондонцы отпраздновали только три выигрыша за десять последних игр при трех мировых исходах и четырех фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» проиграл два предыдущих матча в АПЛ с общим счетом 0:8

    • «Челси» за пять предыдущих игр чемпионата выиграл дважды при двух ничьих и одном фиаско

    • В текущем сезоне эти клубы провели между собой два поединка в различных турнирах, обменявшись в них домашними выигрышами — 2:1 и 2:4

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.24, победа «Брайтона» — 3.10, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что и поединок АПЛ между данными клубами пройдет в результативном ключе и с обоюдно забитыми мячами. К тому же именно такие исходы были в четырех предыдущих очных противостояниях данных команд.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.82.

    Прогноз: А вторым вариантом рискнем здесь вновь поставить на благоприятный результат для «чаек», которые накануне данной игры одолели «аристократов» в кубковом поединке.

    Ставка: победа «Брайтона» с форой 0 за 2.33.

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    «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. «Челси» вновь покинет Брайтон в плохом настроении?
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