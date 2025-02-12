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    Очередная коллизия «мидлов»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»
    12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2025 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 23:00 Мидлсбро

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» на 3 очка опережает 3 позицию. А вот отличилась команда лишь 43 забитыми мячами при 22 пропущенных.

    Шеффилд Юнайтед — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Клинки» одолели «Портсмут» (2:1).

    А вот до того команда минимально переиграла «Дерби Каунти». При этом поединок с «Халл Сити» завершился полным провалом (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Олли Арбластер, Том Дэвис, Киффер Мур, Джейми Шеклтон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Клинки» имеют сверхнадежные тылы. Плюс команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Мидлсбро» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Клинки» мотивированы впервые за почти 3 года одолеть «мидлов».

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» привычно бьются за стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мидлсбро» неплохо атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 39 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Мидлы» уступили «Сандерленду» (2:3).

    До того команда потерпела коллизию от «Престона» (1:2). А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» добыл всего одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Анферни Дейкстел, Бен Доак, Райли Макги — травмированы.

    Состояние команды: «Мидлы» проводят весьма блеклый отрезок. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато у «мидлов» при отставании в один балл от зоны стыков имеется матч в запасе.

    «Мидлы» обыграли «клинков» в двух последних очных поединках. Да и в плане реализации команда выглядит симпатичнее соперника.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно не боится одного из лидеров Чемпионшипа.

    Статистика для ставок

    • «Мидлсбро» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Клинки» победили в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Клинки» пытаются удержаться в дуэте лидеров, и уж точно будут активны в атаке.

    «Мидлсбро» нынче крайне нестабилен, к тому же уступил в двух своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «мидлов»?
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