12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Юнайтед» на 3 очка опережает 3 позицию. А вот отличилась команда лишь 43 забитыми мячами при 22 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Клинки» одолели «Портсмут» (2:1).

А вот до того команда минимально переиграла «Дерби Каунти». При этом поединок с «Халл Сити» завершился полным провалом (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Олли Арбластер, Том Дэвис, Киффер Мур, Джейми Шеклтон — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Клинки» имеют сверхнадежные тылы. Плюс команда победила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Мидлсбро» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Клинки» мотивированы впервые за почти 3 года одолеть «мидлов».

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» привычно бьются за стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мидлсбро» неплохо атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 39 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Мидлы» уступили «Сандерленду» (2:3).

До того команда потерпела коллизию от «Престона» (1:2). А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» добыл всего одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Анферни Дейкстел, Бен Доак, Райли Макги — травмированы.

Состояние команды: «Мидлы» проводят весьма блеклый отрезок. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато у «мидлов» при отставании в один балл от зоны стыков имеется матч в запасе.

«Мидлы» обыграли «клинков» в двух последних очных поединках. Да и в плане реализации команда выглядит симпатичнее соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно не боится одного из лидеров Чемпионшипа.

Статистика для ставок

«Мидлсбро» уступил в 2 своих последних поединках

«Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч

«Клинки» победили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Клинки» пытаются удержаться в дуэте лидеров, и уж точно будут активны в атаке.

«Мидлсбро» нынче крайне нестабилен, к тому же уступил в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40