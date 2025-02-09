В воскресенье, 9 февраля, в поединке 24-го тура итальянской Серии А «Венеция» примет «Рому». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» в текущем сезоне Серии А борется за выживание. На данный момент команда идет на 19-м месте.

У «Венеции» 16 очков в 23-х встречах. Клуб одержал три победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Последние матчи: «Венеция» в 2025-м году провела пять матчей. Команда ни разу не выиграла.

В январе-феврале у «Венеции» были два поражения. Клуб уступил «Интеру» (0:1) и «Удинезе» (2:3).

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Венеции» сложно играть в элитном дивизионе. Хуже на данный момент только «Монца», которая идет 20-й. «Венеция» опережает главного аутсайдера Серии А на три очка.

В чемпионате Италии «Венеция» не побеждает с 22 декабря. Тогда команда дома взяла верх над «Кальяри» со счетом 2:1. Безвыигрышная серия «Венеции» составляет шесть матчей.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» в таблице Серии А находится на 9-й позиции. Клуб набрал 31 очко в 23-х матчах. Римляне одержали 8 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в восьми встречах.

Последние матчи: В текущем месяце «Рома» еще не побеждала. 2 февраля команда разошлась миром с «Наполи» (1:1). Затем римляне в рамках Кубка Италии в гостях уступили «Милану» со счетом 1:3.

С января 2025 года и по сегодняшний день у «Ромы» были два поражения. Помимо неудачи в игре с «Миланом», столичный клуб также уступил АЗ (0:1) в Лиге Европы.

Состояние команды: «Рома» редко побеждает на чужих полях. В последних десяти выездных матчах команда выиграла только раз. 26 января римляне в гостях одолели «Удинезе» со счетом 2:1.

Но «Венецию» римский клуб должен обыграть. Букмекеры отдают предпочтение именно команде Клаудио Раньери.

Напомним, в матче первого круга «Рома» дома взяла верх над «Венецией» со счетом 2:1. Встреча прошла 29 сентября 2024 года. Римляне пропустили первыми, но одержали волевую победу. У столичного коллектива голы забили Брайан Кристанте и Никколо Пизилли.

Статистика для ставок

«Венеция» в 2025-м году в пяти матчах не одержала ни одной победы

«Рома» в последних десяти выездных встречах выиграла только раз

В первом круге «Рома» в родных стенах одолела «Венецию» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 1.70. Ничья доступна за 3.93, а победа «Венеции» оценена в 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

Прогноз: «Рома» редко побеждает в гостях. У римлян есть отличная возможность завоевать три очка. В Венеции вряд ли произойдет сенсация.

Ставка: победа «Ромы» за 1.70.

Прогноз: Обоим коллективам нужны очки, поэтому обороне будет уделяться большое значение. В такой ситуации голевой феерии ждать не стоит. За 90 минут команды в сумме не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.