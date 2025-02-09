Венеция
Рома
«Венеция»
Турнирное положение: «Венеция» в текущем сезоне Серии А борется за выживание. На данный момент команда идет на 19-м месте.
У «Венеции» 16 очков в 23-х встречах. Клуб одержал три победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.
Венеция — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Венеция» в 2025-м году провела пять матчей. Команда ни разу не выиграла.
В январе-феврале у «Венеции» были два поражения. Клуб уступил «Интеру» (0:1) и «Удинезе» (2:3).
Состояние команды: «Венеции» сложно играть в элитном дивизионе. Хуже на данный момент только «Монца», которая идет 20-й. «Венеция» опережает главного аутсайдера Серии А на три очка.
В чемпионате Италии «Венеция» не побеждает с 22 декабря. Тогда команда дома взяла верх над «Кальяри» со счетом 2:1. Безвыигрышная серия «Венеции» составляет шесть матчей.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» в таблице Серии А находится на 9-й позиции. Клуб набрал 31 очко в 23-х матчах. Римляне одержали 8 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в восьми встречах.
Последние матчи: В текущем месяце «Рома» еще не побеждала. 2 февраля команда разошлась миром с «Наполи» (1:1). Затем римляне в рамках Кубка Италии в гостях уступили «Милану» со счетом 1:3.
С января 2025 года и по сегодняшний день у «Ромы» были два поражения. Помимо неудачи в игре с «Миланом», столичный клуб также уступил АЗ (0:1) в Лиге Европы.
Состояние команды: «Рома» редко побеждает на чужих полях. В последних десяти выездных матчах команда выиграла только раз. 26 января римляне в гостях одолели «Удинезе» со счетом 2:1.
Но «Венецию» римский клуб должен обыграть. Букмекеры отдают предпочтение именно команде Клаудио Раньери.
Напомним, в матче первого круга «Рома» дома взяла верх над «Венецией» со счетом 2:1. Встреча прошла 29 сентября 2024 года. Римляне пропустили первыми, но одержали волевую победу. У столичного коллектива голы забили Брайан Кристанте и Никколо Пизилли.
Статистика для ставок
- «Венеция» в 2025-м году в пяти матчах не одержала ни одной победы
- «Рома» в последних десяти выездных встречах выиграла только раз
- В первом круге «Рома» в родных стенах одолела «Венецию» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 1.70. Ничья доступна за 3.93, а победа «Венеции» оценена в 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Рома» редко побеждает в гостях. У римлян есть отличная возможность завоевать три очка. В Венеции вряд ли произойдет сенсация.
Ставка: победа «Ромы» за 1.70.
Прогноз: Обоим коллективам нужны очки, поэтому обороне будет уделяться большое значение. В такой ситуации голевой феерии ждать не стоит. За 90 минут команды в сумме не забьют больше двух голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.