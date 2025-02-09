ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ливай ГарсияХищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака» Омар Мармуш Рейтинг отчаяния. «Ман Сити» оказался среди клубов, которым пришлось потратить кучу денег ради спасения сезона Кучо ЭрнандесВне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными
  • 09:46
    • Рублев уступил Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
  • 01:00
    • Гол Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Монако»
  • 00:56
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в Кубке Англии, Магуайр забил победный гол
  • 00:28
    • «Бавария» всухую обыграла «Вердер», Кейн сделал дубль
  • 00:16
    • Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ
    Все новости спорта

    Много голов ждать не стоит?

    «Венеция» — «Рома». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 9 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Венеция Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудио Раньери
    В воскресенье, 9 февраля, в поединке 24-го тура итальянской Серии А «Венеция» примет «Рому». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 14:30 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» в текущем сезоне Серии А борется за выживание. На данный момент команда идет на 19-м месте.

    У «Венеции» 16 очков в 23-х встречах. Клуб одержал три победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

    Венеция — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Венеция» в 2025-м году провела пять матчей. Команда ни разу не выиграла.

    В январе-феврале у «Венеции» были два поражения. Клуб уступил «Интеру» (0:1) и «Удинезе» (2:3).

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Венеции» сложно играть в элитном дивизионе. Хуже на данный момент только «Монца», которая идет 20-й. «Венеция» опережает главного аутсайдера Серии А на три очка.

    В чемпионате Италии «Венеция» не побеждает с 22 декабря. Тогда команда дома взяла верх над «Кальяри» со счетом 2:1. Безвыигрышная серия «Венеции» составляет шесть матчей.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» в таблице Серии А находится на 9-й позиции. Клуб набрал 31 очко в 23-х матчах. Римляне одержали 8 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в восьми встречах.

  • Вне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными
  • Пять многообещающих трансферов, которые вскоре могут показаться действительно очень мудрыми сделками
  • 06/02/2025

    • Последние матчи: В текущем месяце «Рома» еще не побеждала. 2 февраля команда разошлась миром с «Наполи» (1:1). Затем римляне в рамках Кубка Италии в гостях уступили «Милану» со счетом 1:3.

    С января 2025 года и по сегодняшний день у «Ромы» были два поражения. Помимо неудачи в игре с «Миланом», столичный клуб также уступил АЗ (0:1) в Лиге Европы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Рома» редко побеждает на чужих полях. В последних десяти выездных матчах команда выиграла только раз. 26 января римляне в гостях одолели «Удинезе» со счетом 2:1.

    Но «Венецию» римский клуб должен обыграть. Букмекеры отдают предпочтение именно команде Клаудио Раньери.

    Напомним, в матче первого круга «Рома» дома взяла верх над «Венецией» со счетом 2:1. Встреча прошла 29 сентября 2024 года. Римляне пропустили первыми, но одержали волевую победу. У столичного коллектива голы забили Брайан Кристанте и Никколо Пизилли.

    Статистика для ставок

    • «Венеция» в 2025-м году в пяти матчах не одержала ни одной победы

    • «Рома» в последних десяти выездных встречах выиграла только раз

    • В первом круге «Рома» в родных стенах одолела «Венецию» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 1.70. Ничья доступна за 3.93, а победа «Венеции» оценена в 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: «Рома» редко побеждает в гостях. У римлян есть отличная возможность завоевать три очка. В Венеции вряд ли произойдет сенсация.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.70.

    Прогноз: Обоим коллективам нужны очки, поэтому обороне будет уделяться большое значение. В такой ситуации голевой феерии ждать не стоит. За 90 минут команды в сумме не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Арабиан Фэлконс
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенчич — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Урал — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Де Минор — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Венеция» — «Рома»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Много голов ждать не стоит?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры