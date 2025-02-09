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    «Летучие мыши» сразу полетят в атаку

    «Валенсия» — «Леганес». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Примера, 9 февраля 2025 года

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    9 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Леганес». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Февраля 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Леганес

    Леганес

  • Леганес
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» отчаянно сражаются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Валенсия» всего на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда 22 забитыми мячами в 22 матчах Примеры.

    Валенсия — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» были разбиты «Барселоной» (0:5).

    А вот до того команда нанесла поражение «Сельте» (2:1). При этом поединок с «Барселоной» завершился разгромной коллизией (1:7).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Валенсия» забила 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Летучие мыши» в среднем пропускают немногим реже 2 мячей за матч. Вот только стабильность в игре и результатах отсутствует напрочь.

    Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» уступила 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Отступать команде Карлоса Корберана уже банально некуда.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Пепинерос» пытаются избежать вылета в Сегунду. Ныне они находятся на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Леганес» не столь ярко атакует, отличившись всего 19 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 22 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» дома уступили мадридскому «Реалу» (2:3).

    До того команда была бита еще и «Райо Вальекано» (0:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован. Серхио Гонсалес — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Пепинерос» пытаются отдалиться от зоны вылета. Гандикап от опасной зоны ныне составляет 2 очка.

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    При этом «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.

    «Пепинерос» не побеждают 3 матча кряду. Да и вообще, команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команду стратегически вполне устроит ничейный результат.

    Статистика для ставок

    • «Пепинерос» не побеждали в 3 своих последних матчах

    • «Валенсия» не обыгрывала «Леганес» уже почти 7 лет

    • «Валенсия» победила в 2 своих последних домашних матчах Примеры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Летучие мыши» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева постепенно прибавляют, плюс обязаны обыгрывать конкурента в борьбе за выживание.

    Ставка: Победа «Валенсии» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Валенсия» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» сразу полетят в атаку
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