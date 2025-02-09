Валенсия
Леганес
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» отчаянно сражаются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» всего на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда 22 забитыми мячами в 22 матчах Примеры.
Валенсия — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» были разбиты «Барселоной» (0:5).
А вот до того команда нанесла поражение «Сельте» (2:1). При этом поединок с «Барселоной» завершился разгромной коллизией (1:7).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Валенсия» забила 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Летучие мыши» в среднем пропускают немногим реже 2 мячей за матч. Вот только стабильность в игре и результатах отсутствует напрочь.
Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» уступила 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Отступать команде Карлоса Корберана уже банально некуда.
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» пытаются избежать вылета в Сегунду. Ныне они находятся на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Леганес» не столь ярко атакует, отличившись всего 19 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 22 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» дома уступили мадридскому «Реалу» (2:3).
До того команда была бита еще и «Райо Вальекано» (0:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован. Серхио Гонсалес — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Пепинерос» пытаются отдалиться от зоны вылета. Гандикап от опасной зоны ныне составляет 2 очка.
При этом «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.
«Пепинерос» не побеждают 3 матча кряду. Да и вообще, команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команду стратегически вполне устроит ничейный результат.
Статистика для ставок
- «Пепинерос» не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Валенсия» не обыгрывала «Леганес» уже почти 7 лет
- «Валенсия» победила в 2 своих последних домашних матчах Примеры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
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Прогноз: «Летучие мыши» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, и уж точно сразу будут активно атаковать.
Номинальные хозяева постепенно прибавляют, плюс обязаны обыгрывать конкурента в борьбе за выживание.
Ставка: Победа «Валенсии» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38