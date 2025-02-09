9 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Леганес». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» отчаянно сражаются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» всего на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда 22 забитыми мячами в 22 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» были разбиты «Барселоной» (0:5).

А вот до того команда нанесла поражение «Сельте» (2:1). При этом поединок с «Барселоной» завершился разгромной коллизией (1:7).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Валенсия» забила 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Летучие мыши» в среднем пропускают немногим реже 2 мячей за матч. Вот только стабильность в игре и результатах отсутствует напрочь.

Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» уступила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Отступать команде Карлоса Корберана уже банально некуда.

«Леганес»

Турнирное положение: «Пепинерос» пытаются избежать вылета в Сегунду. Ныне они находятся на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Леганес» не столь ярко атакует, отличившись всего 19 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 22 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» дома уступили мадридскому «Реалу» (2:3).

До того команда была бита еще и «Райо Вальекано» (0:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован. Серхио Гонсалес — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Пепинерос» пытаются отдалиться от зоны вылета. Гандикап от опасной зоны ныне составляет 2 очка.

При этом «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.

«Пепинерос» не побеждают 3 матча кряду. Да и вообще, команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команду стратегически вполне устроит ничейный результат.

Статистика для ставок

«Пепинерос» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Валенсия» не обыгрывала «Леганес» уже почти 7 лет

«Валенсия» победила в 2 своих последних домашних матчах Примеры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Летучие мыши» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, и уж точно сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева постепенно прибавляют, плюс обязаны обыгрывать конкурента в борьбе за выживание.

Ставка: Победа «Валенсии» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38