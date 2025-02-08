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    Прервется ли беспроигрышная серия «Торино»?

    «Торино» — «Дженоа». Хозяева не проигрывают шесть матчей кряду, но продолжится ли данная серия? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.05

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    Че Адамс
    8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Февраля 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 22:45 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
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    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 23 балла и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 11-ю позицию в национальном чемпионате и на семь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Торино — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А туринцы в чужих стенах отобрали очки у «Аталанты» (1:1).

    Перед этим коллектив сумел набрать максимум баллов, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на своем поле одержал победу над «Кальяри» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Илич, Схюрс, Ильхан, Савва, Сапата и Нджие, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» ни разу не проиграл при пяти ничьих и одной победе.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно если учесть, что соперник примерно соответствует их классу, а игра состоится в домашних стенах.

    Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 12-ю строчку и на шесть очков опережает зону вылета, а также на один балл отстает от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура итальянского чемпионата генуэзцы на чужом поле потерпели поражение от «Фиорентины» (1:2).

    Перед этим коллектив в 22-м туре национального первенства набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержали уверенную победу над «Монцей» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — де Винтер, Бани, Малиновский и Аханор, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» проиграл два раза, а в пяти последних поединках выиграл лишь дважды.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, в дуэли с соперником примерно того же класса они способны набрать и три очка.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Торино» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Торино» забивали обе команды

    • в двух из трех последних матчей «Дженоа» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Дженоа» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гости не выиграли, а забито было больше 1,5 голов.

    Ставка: «Торино» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: ничья за 3.00

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    «Торино» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Торино»?
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