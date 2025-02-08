Торино
Дженоа
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 23 балла и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает 11-ю позицию в национальном чемпионате и на семь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).
Торино — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А туринцы в чужих стенах отобрали очки у «Аталанты» (1:1).
Перед этим коллектив сумел набрать максимум баллов, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на своем поле одержал победу над «Кальяри» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Илич, Схюрс, Ильхан, Савва, Сапата и Нджие, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» ни разу не проиграл при пяти ничьих и одной победе.
Это сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно если учесть, что соперник примерно соответствует их классу, а игра состоится в домашних стенах.
Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 12-ю строчку и на шесть очков опережает зону вылета, а также на один балл отстает от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура итальянского чемпионата генуэзцы на чужом поле потерпели поражение от «Фиорентины» (1:2).
Перед этим коллектив в 22-м туре национального первенства набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержали уверенную победу над «Монцей» (2:0).
Не сыграют: травмированы — де Винтер, Бани, Малиновский и Аханор, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» проиграл два раза, а в пяти последних поединках выиграл лишь дважды.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, в дуэли с соперником примерно того же класса они способны набрать и три очка.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Торино» сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Торино» забивали обе команды
- в двух из трех последних матчей «Дженоа» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Дженоа» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.
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Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.
Между тем, в двух из трех последних матчей гости не выиграли, а забито было больше 1,5 голов.
Ставка: «Торино» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.
Ставка: ничья за 3.00