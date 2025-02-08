8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 23 балла и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию в национальном чемпионате и на семь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А туринцы в чужих стенах отобрали очки у «Аталанты» (1:1).

Перед этим коллектив сумел набрать максимум баллов, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на своем поле одержал победу над «Кальяри» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Илич, Схюрс, Ильхан, Савва, Сапата и Нджие, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» ни разу не проиграл при пяти ничьих и одной победе.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно если учесть, что соперник примерно соответствует их классу, а игра состоится в домашних стенах.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 12-ю строчку и на шесть очков опережает зону вылета, а также на один балл отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура итальянского чемпионата генуэзцы на чужом поле потерпели поражение от «Фиорентины» (1:2).

Перед этим коллектив в 22-м туре национального первенства набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержали уверенную победу над «Монцей» (2:0).

Не сыграют: травмированы — де Винтер, Бани, Малиновский и Аханор, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» проиграл два раза, а в пяти последних поединках выиграл лишь дважды.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, в дуэли с соперником примерно того же класса они способны набрать и три очка.

Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Торино» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Торино» забивали обе команды

в двух из трех последних матчей «Дженоа» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Дженоа» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

Между тем, в двух из трех последних матчей гости не выиграли, а забито было больше 1,5 голов.

Ставка: «Торино» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

Ставка: ничья за 3.00