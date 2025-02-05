Тулуза
Генгам
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «От Лион» по пенальти и дома «Лаваль».
Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает 10-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны еврокубков и с отрывом в восемь баллов от зоны плей-офф за право остаться в элите.
Тулуза — Генгам: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в своих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Ниццой» (1:1).
Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив и вовсе остался без баллов, когда опять-таки на домашнем поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам нелучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть, что грядущий соперник явно уступает им в классе.
Два гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.
«Генгам»
Турнирное положение: «Генгам» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Серкиньи Нассандр» и «Динан Леон», а также дома «Кан» и по пенальти «Сошо».
Команда занимает пятую позицию Лиги 2, что в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-5), с отрывом в один балл от четвертого места, а также с отставанием в пять очков от проходной в Лигу 1 второй строчки.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Парижа» (0:1).
Перед этим в 20-м туре второго французского дивизиона коллектив на чужом поле уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Каном» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Генгам» выиграл четыре раза при одном поражении.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, добиться победы им будет сложно, если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор его поля.
Сабри Гендуз — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» не выиграла
- в четырех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Генгама» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Ле Ман — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:10
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Тулузы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50
Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Тулузы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50