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    Пройдет ли «Тулуза» «Генгам» в Кубке Франции?

    «Тулуза» — «Генгам». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Генгам»
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    Никлас Шмидт («Тулуза»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Тулуза» на своем поле примет «Генгам». Поединок пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Генгам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 05 Февраля 2025 года

    Тулуза

  • Франция. Кубок
    •  Тулуза 22:45 Генгам

    Генгам

  • Франция. Кубок
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «От Лион» по пенальти и дома «Лаваль».

    Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает 10-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны еврокубков и с отрывом в восемь баллов от зоны плей-офф за право остаться в элите.

    Тулуза — Генгам: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в своих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Ниццой» (1:1).

    Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив и вовсе остался без баллов, когда опять-таки на домашнем поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам нелучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть, что грядущий соперник явно уступает им в классе.

    Два гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

    «Генгам»

    Турнирное положение: «Генгам» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Серкиньи Нассандр» и «Динан Леон», а также дома «Кан» и по пенальти «Сошо».

    Команда занимает пятую позицию Лиги 2, что в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-5), с отрывом в один балл от четвертого места, а также с отставанием в пять очков от проходной в Лигу 1 второй строчки.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Парижа» (0:1).

    Перед этим в 20-м туре второго французского дивизиона коллектив на чужом поле уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Каном» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Генгам» выиграл четыре раза при одном поражении.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, добиться победы им будет сложно, если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор его поля.

    Сабри Гендуз — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» не выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Генгама» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.35, победа «Генгама» — в 4.78. При этом в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Тулузы».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Тулуза» — «Генгам»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 05.02.2025. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Тулуза» «Генгам» в Кубке Франции?
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