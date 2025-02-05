В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Тулуза» на своем поле примет «Генгам». Поединок пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Генгам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «От Лион» по пенальти и дома «Лаваль».

Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает 10-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны еврокубков и с отрывом в восемь баллов от зоны плей-офф за право остаться в элите.

Тулуза — Генгам: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.544.005.40Бонус$1500

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в своих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Ниццой» (1:1).

Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив и вовсе остался без баллов, когда опять-таки на домашнем поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам нелучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть, что грядущий соперник явно уступает им в классе.

Два гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

«Генгам»

Турнирное положение: «Генгам» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Серкиньи Нассандр» и «Динан Леон», а также дома «Кан» и по пенальти «Сошо».

Команда занимает пятую позицию Лиги 2, что в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-5), с отрывом в один балл от четвертого места, а также с отставанием в пять очков от проходной в Лигу 1 второй строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Парижа» (0:1).

Перед этим в 20-м туре второго французского дивизиона коллектив на чужом поле уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Каном» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Генгам» выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, добиться победы им будет сложно, если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор его поля.

Сабри Гендуз — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» не выиграла

в четырех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали обе команды

в трех последних матчах «Генгама» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.