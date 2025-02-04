ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шара Буллет и Майкл ПейджПобеда Пейджа закономерна. Шара Буллет не готов к громким вызовам «Арсенал» — «Ман Сити»«Будь поскромнее». «Арсенал» посмеялся над Холанном, разгромив «Манчестер Сити» Екатерина АлександроваКрупнейший титул Александровой, Рублев продолжает проигрывать, а Джокович скоро вернется на корт
    Все новости спорта

    Долгожданная виктория «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Ростов». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Ростов Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков
    4 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 33 мяча в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. «Железнодорожники» в контрольной встрече пропустили единственный мяч от «Ульсан Хёндэ».

    При этом «Локомотив» до того проиграл «Шанхай Порту» (1:2). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Краснодаром» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» все никак не могут набрать обороты. Подопечные Михаила Галактионова уступили в обоих своих спаррингах.

    При этом «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Ростову». Из трех очных поединков москвичи победили 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры намерены добыть первую победу на сборах.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. На зимнюю паузу команда ушла на характерном 7 месте.

    Причем «Ростов» в 18 поединках чемпионата настрелял 29 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

  • Джеррард, Билич и еще 3 известных тренера, которые провалились в Саудовской Аравии
  • Пять известных менеджеров, которые потерпели неудачу в Саудовской профессиональной лиге
  • 01/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ростов» минимально уступил ЦСКА.

    При этом до того команда Валерия Карпина легко переиграла «Согдиану» (3:0). А вот перволиговая «Родина» была обыграна натужно (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане находятся в весьма приличных кондициях. При этом оборона команды выглядит недостаточно монолитно.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Причем «Ростов» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда Карпина не боится!

    Ростовчане уже активно проводят контрольные поединки. Да и поражение от «армейцев» прервало столь успешный сериал команды.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ростовчане намерены дать бой столь сильному оппоненту.

    Статистика для ставок

    • Ростовчане уже полтора года не обыгрывали «Локомотив»

    • «Локомотив» проиграл в 2 последних поединках

    • «Железнодорожники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.35.

    Прогноз: «Железнодорожники» наверняка поднатореют в плане реализации, да и перспективный Батраков скажет свое веское слово.

    «Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.43

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Сурхан — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Холт
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вавринка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Морейренсе — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Леванте — Ферроль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Локомотива»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры