4 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 33 мяча в 18 поединках российского элитного дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. «Железнодорожники» в контрольной встрече пропустили единственный мяч от «Ульсан Хёндэ».

При этом «Локомотив» до того проиграл «Шанхай Порту» (1:2). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Краснодаром» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» все никак не могут набрать обороты. Подопечные Михаила Галактионова уступили в обоих своих спаррингах.

При этом «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Ростову». Из трех очных поединков москвичи победили 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры намерены добыть первую победу на сборах.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. На зимнюю паузу команда ушла на характерном 7 месте.

Причем «Ростов» в 18 поединках чемпионата настрелял 29 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ростов» минимально уступил ЦСКА.

При этом до того команда Валерия Карпина легко переиграла «Согдиану» (3:0). А вот перволиговая «Родина» была обыграна натужно (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ростовчане находятся в весьма приличных кондициях. При этом оборона команды выглядит недостаточно монолитно.

Причем «Ростов» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда Карпина не боится!

Ростовчане уже активно проводят контрольные поединки. Да и поражение от «армейцев» прервало столь успешный сериал команды.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ростовчане намерены дать бой столь сильному оппоненту.

Статистика для ставок

Ростовчане уже полтора года не обыгрывали «Локомотив»

«Локомотив» проиграл в 2 последних поединках

«Железнодорожники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.35.

Прогноз: «Железнодорожники» наверняка поднатореют в плане реализации, да и перспективный Батраков скажет свое веское слово.

«Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43