«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 33 мяча в 18 поединках российского элитного дивизиона.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. «Железнодорожники» в контрольной встрече пропустили единственный мяч от «Ульсан Хёндэ».
При этом «Локомотив» до того проиграл «Шанхай Порту» (1:2). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Краснодаром» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» все никак не могут набрать обороты. Подопечные Михаила Галактионова уступили в обоих своих спаррингах.
При этом «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Ростову». Из трех очных поединков москвичи победили 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры намерены добыть первую победу на сборах.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. На зимнюю паузу команда ушла на характерном 7 месте.
Причем «Ростов» в 18 поединках чемпионата настрелял 29 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ростов» минимально уступил ЦСКА.
При этом до того команда Валерия Карпина легко переиграла «Согдиану» (3:0). А вот перволиговая «Родина» была обыграна натужно (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане находятся в весьма приличных кондициях. При этом оборона команды выглядит недостаточно монолитно.
Причем «Ростов» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда Карпина не боится!
Ростовчане уже активно проводят контрольные поединки. Да и поражение от «армейцев» прервало столь успешный сериал команды.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ростовчане намерены дать бой столь сильному оппоненту.
Статистика для ставок
- Ростовчане уже полтора года не обыгрывали «Локомотив»
- «Локомотив» проиграл в 2 последних поединках
- «Железнодорожники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.35.
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Прогноз: «Железнодорожники» наверняка поднатореют в плане реализации, да и перспективный Батраков скажет свое веское слово.
«Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Локомотива» за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.43