«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» нынче ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Бешикташ» на 7 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 20 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Лиге Еыропы она уступила «Твенте» (0:1).
До того команда не сумела одолеть «Антальяспор» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно переиграла крепкий «Атлетик» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бешикташ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бешикташ» не столь результативно атакует. Команда настреляла 29 мячей в 20 поединках чемпионата.
В матче с «Киркларелиспором» команда явно сыграет не в самом оптимальном кадровом сочетании. «Бешикташ» имеет довольно приличную глубину состава.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать столь скромного оппонента «орлы» обязаны при любой диспозиции.
«Киркларелиспор»
Турнирное положение: Эта команда представляет третий по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 10 месте турнирной таблицы белой группы.
Причем «Киркларелиспор» на 9 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она минимально уступила «Адане».
До того команда проиграла еще и «Трабзону» (1:2). А вот поединок с «Каракопру» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Киркларелиспор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе «Киркларелиспор» выглядит бледновато. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.
При этом «Киркларелиспор» имеет проблемы с реализацией. В чемпионате команда настреляла всего 21 гол в 20 матчах.
Бросить вызов местному гранду для столь скромного клуба — уже отличная мотивация. Да и побороться за 2 позицию в группе команда постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и оппонент нынче не выглядит непобедимым.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Орлы» в среднем пропускают гол за матч
- «Киркларелиспор» не побеждает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.
- 3.10Челси — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Кальяри — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.30Жирона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Орлы» явно сильнее оппонента, и уж точно сразу будут максимально активно атаковать.
Стамбульцы способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00