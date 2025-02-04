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    «Орлы» сразу полетят в атаку

    «Бешикташ» — «Киркларелиспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Киркларелиспор»
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    «Бешикташ» — «Киркларелиспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 4 февраля 2025 года Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Киркларелиспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» нынче ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Бешикташ» на 7 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Лиге Еыропы она уступила «Твенте» (0:1).

    До того команда не сумела одолеть «Антальяспор» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно переиграла крепкий «Атлетик» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бешикташ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бешикташ» не столь результативно атакует. Команда настреляла 29 мячей в 20 поединках чемпионата.

    В матче с «Киркларелиспором» команда явно сыграет не в самом оптимальном кадровом сочетании. «Бешикташ» имеет довольно приличную глубину состава.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать столь скромного оппонента «орлы» обязаны при любой диспозиции.

    «Киркларелиспор»

    Турнирное положение: Эта команда представляет третий по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 10 месте турнирной таблицы белой группы.

    Причем «Киркларелиспор» на 9 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она минимально уступила «Адане».

    До того команда проиграла еще и «Трабзону» (1:2). А вот поединок с «Каракопру» завершился боевой ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Киркларелиспор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «Киркларелиспор» выглядит бледновато. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Киркларелиспор» имеет проблемы с реализацией. В чемпионате команда настреляла всего 21 гол в 20 матчах.

    Бросить вызов местному гранду для столь скромного клуба — уже отличная мотивация. Да и побороться за 2 позицию в группе команда постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и оппонент нынче не выглядит непобедимым.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Орлы» в среднем пропускают гол за матч

    • «Киркларелиспор» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: «Орлы» явно сильнее оппонента, и уж точно сразу будут максимально активно атаковать.

    Стамбульцы способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Бешикташ» — «Киркларелиспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. «Орлы» сразу полетят в атаку
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