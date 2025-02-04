«Бешикташ» — «Киркларелиспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 4 февраля 2025 года Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Киркларелиспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» нынче ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Бешикташ» на 7 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Лиге Еыропы она уступила «Твенте» (0:1).

До того команда не сумела одолеть «Антальяспор» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно переиграла крепкий «Атлетик» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бешикташ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бешикташ» не столь результативно атакует. Команда настреляла 29 мячей в 20 поединках чемпионата.

В матче с «Киркларелиспором» команда явно сыграет не в самом оптимальном кадровом сочетании. «Бешикташ» имеет довольно приличную глубину состава.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать столь скромного оппонента «орлы» обязаны при любой диспозиции.

«Киркларелиспор»

Турнирное положение: Эта команда представляет третий по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 10 месте турнирной таблицы белой группы.

Причем «Киркларелиспор» на 9 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она минимально уступила «Адане».

До того команда проиграла еще и «Трабзону» (1:2). А вот поединок с «Каракопру» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Киркларелиспор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе «Киркларелиспор» выглядит бледновато. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

При этом «Киркларелиспор» имеет проблемы с реализацией. В чемпионате команда настреляла всего 21 гол в 20 матчах.

Бросить вызов местному гранду для столь скромного клуба — уже отличная мотивация. Да и побороться за 2 позицию в группе команда постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и оппонент нынче не выглядит непобедимым.

Статистика для ставок

«Бешикташ» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Орлы» в среднем пропускают гол за матч

«Киркларелиспор» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Орлы» явно сильнее оппонента, и уж точно сразу будут максимально активно атаковать.

Стамбульцы способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00