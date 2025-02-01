1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: сейчас «Вулверхэмптон» идет в зоне вылета в таблице АПЛ с 16 очками.

Последние матчи: в 23-м туре команда уступила на своем поле «Арсеналу» со счетом 0:1. Игра получилась очень плотной и напряженной, но больше повезло сопернику.

К середине второго тайма команды заканчивали матч вдесятером после удалений в составах. Игра проходила в равном ключе, чаша везения могла склониться в любую сторону. Повезло «Арсеналу», он увез 3 очка после удара Калафьори из скопления игроков.

Ранее было поражение в гостях от «Челси» (1:3) и от «Ньюкасла» (0:3).

Не сыграют: дисквалифицирован — Гомес (п), травмированы — Москера (з), Лемина (п), Траоре (п), Странд Ларсен (н), Калайджич (н).

Состояние команды: после назначения португальца Витора Перейра на пост главного тренера «Вулверхэмптона» игроки немного встрепенулись, стали одерживать победы и ушли из зоны вылета.

Но последние неудачные результаты снова опустили «волков» в подвал турнирной таблицы. Сейчас «Вулверхэмптон» идет серией из четырех поражений кряду в чемпионате, при этом был забит всего один год. В команде переполнен лазарет, и конца кризису пока не видно.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: сейчас «Астон Вилла» идет на 8-м месте в таблице АПЛ с 37 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в заключительном матче общего этапа подопечные Унаи Эмери уверенно переиграли «Селтик» со счетом 4:2. Главным героем встречи стал 22-летний полузащитник Морган Роджерс.

Он оформил хет-трик и вообще смотрелся очень мощно в этой встрече. Еще одним голом отметился нападающий Уоткинс, который мог оформить и дубль, но не реализовал пенальти.

До этого в АПЛ была ничья с «Вест Хэмом» (1:1) и поражение в ЛЧ от «Монако» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Пау Торрес (з), под вопросом участие Баркли (п), Мингза (з).

Состояние команды: «Астон Вилла» смогла пробиться сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь может пока временно переключиться на матчи АПЛ, где надо подтягивать турнирное положение.

В 2025-м «Астон Вилла» смотрится более уверенно, чем в конце прошлого года. Сказывается возвращение в строй некоторых ведущих игроков, что позволило стабилизировать состав и расширить вариативность тренерскому штабу.

Статистика для ставок

В первом круге «Астон Вилла» был сильнее (3:1)

В прошлом сезоне клуб из Бирмингема выиграл дома (2:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)

В позапрошлом сезоне «Вулвз» победил на своем поле (1:0), в гостях был зафиксирован ничейный исход (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вулверхэмптона» дают 3,50, а на «Астон Виллу» — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: несмотря на более плотный график, в этом матче «Астон Вилла» будет очевидным фаворитом. Команда сейчас находится в неплохом состоянии, почти не имеет серьезных проблем с составом.

У «Вулвз» же сейчас переполнен лазарет, не лучшее моральное состояние, а в последнем туре получил красную карточку ключевой игрок в центре поля Жоау Гомес.

Основная ставка: «Астон Вилла» выиграет за 2,16.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант с уверенной победой команды Эмери. «Астон Вилла» часто играет на кураже и забивает очень много, не останавливаясь на достигнутом.

Дополнительная ставка: победа «Астон Виллы» с форой — 1 за 3,0.