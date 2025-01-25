В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле примет «Ньюкасл». Поединок пройдет 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» располагаются на последнем 20-м месте в таблице АПЛ, набрав только 6 очков за 22 тура. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й позиции уже на 10 баллов.

Естественно, команда также является худшей в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 4 балла из 30-и возможных. К тому же, на своем поле «Саутгемптон» пропустил аж 27 мячей.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «святые» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2, пропустив все 3 мяча еще в первом тайме. До этого команда уступила «Манчестер Юнайтед» (1:3).

У «Саутгемптона» продолжается серия поражений в АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «святые» также уступили «Брентфорду» (0:5), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Вест Хэму» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Тайлер Диблинг, Джек Стивенс и Росс Стюарт (у всех — травмы).

Состояние команды: Положение «Саутгемптона» — хуже не придумаешь. Команда имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

К тому же, результативность и надежность в обороне у «святых» оставляет желать лучшего. За 22 тура команда пропустила 50 голов при 15-и забитых. В предстоящем матче против «Ньюкасла» у хозяев, откровенно, не так много шансов зацепиться за результат.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» занимают 6-е место в таблице АПЛ, набрав 38 очков за 22 тура. «Ньюкасл» отстает от зоны Лиги чемпионов только на 2 балла — вся борьба еще впереди.

В гостях команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в лиге. «Ньюкасл» сумел набрать 18 очков из 33-х возможны на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно уступила «Борнмуту» с разгромным счетом 1:4. Матчем ранее «Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

В последних 10-и встречах во всех турнирах «сороки» смогли победить 9 раз при 1-м поражении. За этот период «Ньюкасл» также обыгрывал в АПЛ «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Астон Виллу» (3:0).

Не сыграют: Харви Барнс, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп и Каллум Уилсон (у всех — травмы).

Состояние команды: Если не брать последнюю встречу против «Борнмута», то у «Ньюкасла» ситуация лучше не придумаешь. Есть такое ощущение, что «сороки» могут обыграть кого угодно.

У «Ньюкасла» есть яркий нападающий, который стабильно забивает. Александер Исак занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, забив 15 голов и сделав 5 голевых передач за 20 встреч.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» проиграл 5 последних матчей в АПЛ

У «Ньюкасла» 9 побед в последних 10-и встречах во всех турнирах

«Ньюкасл» непременно обыгрывал «Саутгемптон» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.40, победа «Саутгемптона» — 7.10, ничья — за 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ньюкасл» продолжит побеждать. Команда будет настроена ворваться в зону Лиги чемпионов (топ-4).

Ставка: Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) за 2.05.

Прогноз: «Ньюкасл» частенько забивает голы именно в 1-м тайме. Прогнозируем результативную игру в первой 45-и минутке.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.03.