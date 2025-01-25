Саутгемптон
Ньюкасл
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» располагаются на последнем 20-м месте в таблице АПЛ, набрав только 6 очков за 22 тура. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й позиции уже на 10 баллов.
Естественно, команда также является худшей в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 4 балла из 30-и возможных. К тому же, на своем поле «Саутгемптон» пропустил аж 27 мячей.
Саутгемптон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «святые» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2, пропустив все 3 мяча еще в первом тайме. До этого команда уступила «Манчестер Юнайтед» (1:3).
У «Саутгемптона» продолжается серия поражений в АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «святые» также уступили «Брентфорду» (0:5), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Вест Хэму» (0:1).
Не сыграют: Тайлер Диблинг, Джек Стивенс и Росс Стюарт (у всех — травмы).
Состояние команды: Положение «Саутгемптона» — хуже не придумаешь. Команда имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.
К тому же, результативность и надежность в обороне у «святых» оставляет желать лучшего. За 22 тура команда пропустила 50 голов при 15-и забитых. В предстоящем матче против «Ньюкасла» у хозяев, откровенно, не так много шансов зацепиться за результат.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» занимают 6-е место в таблице АПЛ, набрав 38 очков за 22 тура. «Ньюкасл» отстает от зоны Лиги чемпионов только на 2 балла — вся борьба еще впереди.
В гостях команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в лиге. «Ньюкасл» сумел набрать 18 очков из 33-х возможны на чужом поле.
Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно уступила «Борнмуту» с разгромным счетом 1:4. Матчем ранее «Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.
В последних 10-и встречах во всех турнирах «сороки» смогли победить 9 раз при 1-м поражении. За этот период «Ньюкасл» также обыгрывал в АПЛ «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Астон Виллу» (3:0).
Не сыграют: Харви Барнс, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп и Каллум Уилсон (у всех — травмы).
Состояние команды: Если не брать последнюю встречу против «Борнмута», то у «Ньюкасла» ситуация лучше не придумаешь. Есть такое ощущение, что «сороки» могут обыграть кого угодно.
У «Ньюкасла» есть яркий нападающий, который стабильно забивает. Александер Исак занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, забив 15 голов и сделав 5 голевых передач за 20 встреч.
Статистика для ставок
- «Саутгемптон» проиграл 5 последних матчей в АПЛ
- У «Ньюкасла» 9 побед в последних 10-и встречах во всех турнирах
- «Ньюкасл» непременно обыгрывал «Саутгемптон» в последних 5-и очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.40, победа «Саутгемптона» — 7.10, ничья — за 5.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.70 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Ньюкасл» продолжит побеждать. Команда будет настроена ворваться в зону Лиги чемпионов (топ-4).
Ставка: Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) за 2.05.
Прогноз: «Ньюкасл» частенько забивает голы именно в 1-м тайме. Прогнозируем результативную игру в первой 45-и минутке.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.03.