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    «Аль-Ахли» начнет без прелюдий

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 20 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»
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    Мусса Дембеле
    20 января в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 20 Января 2025 года

    Аль-Иттифак

  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 20:00 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках лиги. На текущий момент она расположилась на 11 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Иттифак» не столь мощно атакует, отличившись всего 16 забитыми мячами в 14 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттифак» переиграл «Дамак» (3:0).

    При этом до того команда уступила «Аль-Холуду» (2:3). А вот поединок с «Аль-Халиджем» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттифак» уже на 8 зачетных баллов отстает от топ-5. Да и оборона команды ошибается слишком часто.

    При этом «Аль-Иттифак» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахли». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и вообще, команда не проигрывает «Аль-Ахли» уже более трех лет.

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахли» настрелял 23 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 14 раз в 15 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. На выезде она с минимальным счетом уступила «Аль-Холуду».

    До того команда нанесла поражение «Аль-Шабабу» (3:2). Плюс поединок с «Аль-Таавуном» также завершился викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахли» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда уже на 5 очков отстает от третьей позиции.

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    При этом «Аль-Ахли» в среднем забивает меньше двух голов за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.

    Плюс команда до последней коллизии выиграла в 2 поединках кряду. Да и в этой встрече она явно будет действовать первым номером.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Мусса Дембеле настрелял 6 мячей в чемпионате, и явно будет привычно активен.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттифак» в среднем забивает примерно раз за матч

    • «Аль-Ахли» забивает в пропускает чуть реже гола за матч

    • «Аль-Ахли» более трех лет не может обыграть «Аль-Иттифак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.79 и 1.92.

    Прогноз: «Аль-Ахли» борется за самые высокие места, и уж точно будет активно атаковать.

    «Аль-Иттифак» на данном этапе нестабилен, плюс команда Дембеле постарается приблизиться к группе лидеров.

    Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.01.2025. Прогнозы на футбол. «Аль-Ахли» начнет без прелюдий
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