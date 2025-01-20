20 января в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках лиги. На текущий момент она расположилась на 11 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Иттифак» не столь мощно атакует, отличившись всего 16 забитыми мячами в 14 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттифак» переиграл «Дамак» (3:0).

При этом до того команда уступила «Аль-Холуду» (2:3). А вот поединок с «Аль-Халиджем» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттифак» уже на 8 зачетных баллов отстает от топ-5. Да и оборона команды ошибается слишком часто.

При этом «Аль-Иттифак» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахли». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и вообще, команда не проигрывает «Аль-Ахли» уже более трех лет.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Ахли» настрелял 23 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 14 раз в 15 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. На выезде она с минимальным счетом уступила «Аль-Холуду».

До того команда нанесла поражение «Аль-Шабабу» (3:2). Плюс поединок с «Аль-Таавуном» также завершился викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда уже на 5 очков отстает от третьей позиции.

При этом «Аль-Ахли» в среднем забивает меньше двух голов за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.

Плюс команда до последней коллизии выиграла в 2 поединках кряду. Да и в этой встрече она явно будет действовать первым номером.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Мусса Дембеле настрелял 6 мячей в чемпионате, и явно будет привычно активен.

Статистика для ставок

«Аль-Иттифак» в среднем забивает примерно раз за матч

«Аль-Ахли» забивает в пропускает чуть реже гола за матч

«Аль-Ахли» более трех лет не может обыграть «Аль-Иттифак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.79 и 1.92.

Прогноз: «Аль-Ахли» борется за самые высокие места, и уж точно будет активно атаковать.

«Аль-Иттифак» на данном этапе нестабилен, плюс команда Дембеле постарается приблизиться к группе лидеров.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01