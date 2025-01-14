14 января в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Фаренсе» и «Бенфика». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фаренсе»

Турнирное положение: «Алгарвские Львы» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 16 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

При этом «Фаренсе» слабовато атакует, отличившись 11 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Алгарвские Львы» не дали себя обыграть «Санта Кларе» (0:0).

А вот до того команда дала бой крепкой «Витории Гимарайнш» (2:2). При этом поединок с «Фамаликаном» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Фаренсе» забил 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алгарвские Львы» не проигрывали в трех своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила 3 мяча.

Матчи с «Бенфикой» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фаренсе» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы привычно борются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» настреляла 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Орлы» добыли Кубок португальской лиги, обыграв в серии пенальти «Спортинг».

До того команда учинила разгром крепкой «Браге» (3:0). Причем этому же оппоненту «орлы» уступили чуть ранее (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» проводят достаточно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

При этом «Бенфика» в среднем пропускает реже гола за матч. Зато отставание от первого места составляет всего лишь 3 очка.

Лиссабонцы явно намерены побороться за еще один внутренний трофей. Да и опытный Анхель Ди Мария до сих пор полезен, настреляв уже 6 мячей в чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Лиссабонцы на голову сильнее соперника.

Статистика для ставок

«Бенфика» обыграла «Фаренсе» в 3 последних очных встречах

«Фаренсе» не проигрывает 3 матча кряду

«Бенфика» в среднем забивает больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Бенфика» имеет серьезный набор качественных исполнителей, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Лиссабонцы на голову сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.

Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.40