«Фаренсе»
Турнирное положение: «Алгарвские Львы» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 16 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.
При этом «Фаренсе» слабовато атакует, отличившись 11 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Алгарвские Львы» не дали себя обыграть «Санта Кларе» (0:0).
А вот до того команда дала бой крепкой «Витории Гимарайнш» (2:2). При этом поединок с «Фамаликаном» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Фаренсе» забил 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алгарвские Львы» не проигрывали в трех своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила 3 мяча.
Матчи с «Бенфикой» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фаренсе» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
«Бенфика»
Турнирное положение: Лиссабонцы привычно борются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Бенфика» настреляла 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Орлы» добыли Кубок португальской лиги, обыграв в серии пенальти «Спортинг».
До того команда учинила разгром крепкой «Браге» (3:0). Причем этому же оппоненту «орлы» уступили чуть ранее (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» проводят достаточно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.
При этом «Бенфика» в среднем пропускает реже гола за матч. Зато отставание от первого места составляет всего лишь 3 очка.
Лиссабонцы явно намерены побороться за еще один внутренний трофей. Да и опытный Анхель Ди Мария до сих пор полезен, настреляв уже 6 мячей в чемпионате.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Лиссабонцы на голову сильнее соперника.
Статистика для ставок
- «Бенфика» обыграла «Фаренсе» в 3 последних очных встречах
- «Фаренсе» не проигрывает 3 матча кряду
- «Бенфика» в среднем забивает больше 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
- 3.55Реал Сосьедад — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Монца — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Бенфика» имеет серьезный набор качественных исполнителей, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Лиссабонцы на голову сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.
Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.40