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    «Леганес» вновь увезет очки из Барселоны?

    «Эспаньол» — «Леганес». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 11 января 2025 года

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    «Леганес»
    «Эспаньол» в Барселоне сыграет против «Леганеса» в 19-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 11 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Января 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 20:30 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонская команда с 15 очками идет третьим с конца в таблице (зона вылета), и от безопасной строки отстает всего на балл.

    «Эспаньол» выиграл четыре поединка из 18 проведенных, три раза сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 16:30.

    Эспаньол — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Испании, который прошел еще в декабре прошлого года, «попугаи» потерпели гостевое фиаско от соседа по турнирке «Лас-Пальмаса» со счетом 0:1. До этого клуб из Барселоны поочередно поделил очки на своем поле с «Осасуной» 0:0 и «Валенсией» 1:1.

    Не сыграют: Хосе Грагера и Фернандо Калеро травмированы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эспаньол» не лучшим образом провел свои девять предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании. За это время он смог отпраздновать одну викторию, потерпел шесть поражений и два раза сыграл вничью. Причем четыре проигрыша были с разницей в два и более мячей, и в трех случаях каталонцы уходили с поля без забитого мяча. И отметим, что на своем поле «попугаи» набрали 14 баллов из 15, выиграв четыре раза при трех фиаско и двух мировых.

    «Леганес»

    Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 18 набранными очками идет на 15 строке в таблице и на три пункта опережает зону вылета.

    «Леганес» выиграл четыре поединка из 18 проведенных, а также шесть матчей свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 17:28.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В новом году «огурцы» в рамках 1/16 финала Кубка Испании смогли обыграть на выезде «Картахену» 2:1 и вышли в следующий этап. А в предыдущих играх чемпионата страны они сенсационно одолели в гостях «Барселону» 1:0 и дома крупно уступили «Вильярреалу» 2:5, заканчивая поединок вдевятером.

    Не сыграют: Хорхе Саенс и Оскар Родригес — дисквалифицированы.

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    Состояние команды: За предыдущие восемь поединков в рамках Примеры «Леганес» смог отпраздновать три виктории, не пропустив в данных поединках ни одного мяча. Также за это время команда расписала одну мировую и потерпела четыре проигрыша проигрыша, причем в трех случаях с крупным счетом и на своем поле. Отметим, что в гостях в текущем чемпионате «огурцы» выиграли лишь раз за девяти игр при пяти мировых и трех фиаско.

    • В прошлом сезоне еще в Сегунде один матч выиграл «Леганес» в Барселоне 1:0, а дома сыграл вничью 0:0

    • Семь из восьми предыдущих очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

    • А ставка на обе забьют сыграла в очных матчах этих клубов только дважды за минувшие десять поединков

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 2.11. Ничья оценена в 3.05, а победа «Леганеса» оценена в 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.79 и 1.45 соответственно.

    Прогноз: Исходя из очной статистики этих клубов, в которой в семи матчах из восьми предыдущих между этими клубами были сугубо низовые исходы, прогнозируем и сейчас, крайне нерезультативный исход.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.82.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на непроигрыш «Леганеса», который вполне неплохо смотрится в гостях в текущем чемпионате, да и в прошлом году увез три очка из Барселоны.

    Ставка: Х2 за 1.88.

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    «Эспаньол» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. «Леганес» вновь увезет очки из Барселоны?
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