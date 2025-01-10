10 января в 21-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Стандард» и «Кортрейк». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Стандард» — «Кортрейк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Стандард»

Турнирное положение: «Стандард» привычно ходит в середняках чемпионата. На текущий момент она расположились на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Стандард» вполне способен запрыгнуть в первую шестерку. А вот отличилась команда всего 12 забитыми мячами в 20 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Мехеленом» принесла лишь сухой паритет.

А вот до того команда минимально уступила «Генту». При этом поединок с «Беерсхотом» завершился нулевой ничьей.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 1 раз. В этих поединках «Стандард» забил всего лишь 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Александр Калут — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Клуб из Льежа проводит крайне блеклый отрезок. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Матчи с «Кортрейком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Стандард» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к первой шестерке.

«Кортрейк»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. Ныне она находится на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Кортрейк» слабовато атакует, отличившись 17 голами. При этом оборона команды дала результативный сбой 39 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Шарлеруа».

До того команда не сумела обыграть «Беерсхот» (2:2). А вот «Дендеру» она уступила по всем статьям (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кортрейк» добыл 2 ничьи. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кортрейк» проводит весьма слабый отрезок. Команда не побеждала в пяти своих последних поединках.

При этом «Кортрейк» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот отставание от 12 позиции составляет всего 5 зачетных пунктов.

Команда в двух последних очных поединках переиграла «Стандард». Причем обе те виктории получились минимальными.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и соперник нынче пребывает в непростой психологической ситуации.

Статистика для ставок

«Кортрейк» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Стандард» не выигрывал в 6 своих последних поединках

«Кортрейк» не побеждал в 5 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Стандард» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Стандард» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Кортрейк» слишком часто пропускает, да и в последних матчах выглядел не лучшим образом.

Ставка: Победа «Стандарда» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05