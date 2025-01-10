В пятницу, 10 января, в стартовом поединке 20-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле примет «Комо». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Столичный клуб с 35 баллами сейчас разместился на четвертой строке в таблице и от лидера отстает на девять пунктов.

«Лацио» выиграл 11 игр из 19 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 33:27.

Последние матчи: «Орлята» прошлом туре в рамках римского дерби потерпели фиаско от «Ромы» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще в первой половине первого тайма. Ранее они на своем поле расписали мировую с «Аталантой» со счетом 1:1, упустив викторию за несколько минут до конца встречи и одолели в гостевой игре «Лечче» 2:1.

Не сыграют: Матиас Весино, Педро и Мануэль Лаццари не помогут своей команде.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Лацио» за предыдущие 11 встреч во всех соревнованиях проиграл трижды, каждый раз уступая в рамках чемпионата Италии.

Также за данный период «небесно-голубые» еще два матча завершили мировыми исходами и отпраздновали шесть викторий, четыре из которых пришлись на игры Серии А. И также стоит отметить, что коллектив смог отличится в 13 из 16 предыдущих своих матчах во всех турнирах.

«Комо»

Турнирное положение: Ломбардийцы с 18 набранными пунктами находятся на 16 строке в таблице, опережая всего на очко зону вылета.

«Комо» выиграл только четыре игры из 18 проведенных, шесть встреч свел миром и восемь раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 20:30.

Последние матчи: «Сине-белые» в своем последнем проведенном поединке чемпионата страны на своем поле справились с соседом по турнирке «Лечче», обыграв его со счетом 2:0. А в двух предыдущих своих поединках они с таким же результатом уступили в Милане «Интеру» и дома переиграли столичную «Рому».

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Комо» весьма неплохо провел свои пять предыдущих игр в рамках чемпионата Италии. За этот период команда проиграла только один матч, да и то уступив только в Милане «Интеру». В других же четырех поединках коллектив расписал два результативных мировых исхода и добился двух домашних сухих викторий. А в семи своих прежних встречах «Комо» в пяти случаях без гола с поля не уходил.

Статистика для ставок

«Лацио» дома выиграл в этом чемпионате шесть игр из девяти при одном фиаско

У «Комо» в гостях одна виктория, три ничьи и шесть проигрышей в этом розыгрыше Серии А.

«Лацио» выиграл у «Комо» во всех трех очных играх. В первом круге римляне победили в гостях 5:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.87. Ничья оценена в 3.75, а победа «Комо» оценена в 4.66.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Лацио» сможет реабилитироваться за недавнее фиаско в римском дерби и одолеет соперника, которого разгромил уже в этом чемпионате.

Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» за 1.87.

Прогноз: И также еще ставим здесь на верховой тотал, так как обе команды редко когда в последнее время уходили с поля без результативных действий.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.10.