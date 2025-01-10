10 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Шабаб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: Эта команда привычно борется за самые высокие места. На текущий момент она расположилась на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Ахли» не столь мощно атакует, отличившись всего 20 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 11 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Ахли» переиграл «Аль-Таавун» (4:2).

При этом до того команда не сумела одолеть «Эстегляль» (2:2). А вот поединок с «Аль-Вехдой» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Ахли» всего на 5 зачетных баллов отстает от топ-3. Зато команда не проигрывает еще с конца октября.

При этом «Аль-Ахли» традиционно неудачно противостоит «Аль-Шабабу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и «Аль-Шабабу» команда не проигрывает уже без малого 3 года.

«Аль-Шабаб»

Турнирное положение: «Аль-Шабаб» в текущем сезоне выступает относительно неплохо. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Шабаб» настрелял 18 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 11 раз в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Со счетом 2:1 была обыграна «Аль-Фейха» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Аль-Фатех» (2:2). А вот поединок с «Аль-Хилялем» завершился обидным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Шабаб» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Шабаб» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда всего на 5 зачетных баллов отстает от первой тройки.

При этом «Аль-Шабаб» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.

Зато команда не проигрывала в 2 своих последних поединках. Да и в этом поединке она явно будет действовать вторым номером.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и надежные тылы помогут в этом!

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже раза за матч

«Аль-Ахли» не проигрывает с конца октября

«Аль-Шабаб» уже почти три года не обыгрывает «Аль-Ахли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Аль-Ахли» постепенно набирает обороты, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Аль-Шабаб» на данном этапе нестабилен, да и «Аль-Ахли» команда давненько не обыгрывала.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00