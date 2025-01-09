«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: команда из города Шеффилд претендует на повышение в классе в этом сезоне.
В настоящий момент «Юнайтед» идет на третьей строчке в турнирной таблице с 52 зачетными баллами.
«Клинки» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Уотфорд» (2:1), но проиграл «Сандерленду» (1:2).
До этого команда из одноименного города сыграла вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и уступила «Бернли» (0:2).
Перед этим же подопечные Криса Уайлдера смогли выиграть у «Кардиффа» (2:0), «Плимута» (2:0) и «Миллуола» (1:0).
Не сыграют: травмированы Олли Арбластер, Тайриз Кэмпбелл, Йесуран Рак-Саки, Саи Сачдев, Феми Серики, Хэрри Суттар и Вини Соуза.
Состояние команды: в этом сезоне «Шеффилд Юнайтед» идет достаточно хорошо и показывает качественный футбол.
В прошлом сезоне команда выступала в АПЛ, но стала последней. У нее есть все шансы для того, чтобы сразу вернуться в элитный дивизион.
«Кардифф Сити»
Турнирное положение: команда из одноименного города также выступает в Чемпионшипе, но борется за выживание.
Сейчас «лазурные птицы» идут только предпоследними и имеют в своем активе 23 очка.
Коллектив из Кардиффа забил лишь 25 мячей, а в свои ворота пропустил целых 40.
Последние матчи: в прошлых турах валлийский клуб сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) и «Ковентри» (1:1).
До этого же валлийцы смогли переиграть «Уотфорд» (2:1).
Перед этим команда из Уэльса уступила «Оксфорду» (2:3) и «Шеффилду» (0:2).
Не сыграют: в лазарете находятся Исаак Дэйвис, Аарон Рэмзи, Майкл Райндорф, Риорато Цунода и Давид Тернбулл.
Состояние команды: главной задачей «Кардиффа» является сохранение прописки в Чемпионшипе, поэтому на Кубок Англии команда может и «забить».
Думается, что наставник команды Эрол Булут прибегнет к ротации и даст отдохнуть ключевым игрокам перед матчами второго по силе дивизиона страны.
Статистика для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- «Кардифф» выиграл только 1 из последних 12 матчей
- В последней очной игре «Шеффилд Юнайтед» победил «Кардифф» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Кардифф Сити» — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.98 и 1.82.
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Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» сильнее своего соперника и мотивированнее, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой-1 за 2.60.
Прогноз: это Кубок и любой гол раскроет игру, поэтому ожидаем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.65