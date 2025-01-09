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    Сможет ли «Шеффилд Юнайтед» пройти «Кардифф Сити» в Кубке Англии?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Кардифф Сити». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 9 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Кардифф Сити»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    9 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из города Шеффилд претендует на повышение в классе в этом сезоне.

    В настоящий момент «Юнайтед» идет на третьей строчке в турнирной таблице с 52 зачетными баллами.

    «Клинки» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Уотфорд» (2:1), но проиграл «Сандерленду» (1:2).

    До этого команда из одноименного города сыграла вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и уступила «Бернли» (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же подопечные Криса Уайлдера смогли выиграть у «Кардиффа» (2:0), «Плимута» (2:0) и «Миллуола» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Олли Арбластер, Тайриз Кэмпбелл, Йесуран Рак-Саки, Саи Сачдев, Феми Серики, Хэрри Суттар и Вини Соуза.

    Состояние команды: в этом сезоне «Шеффилд Юнайтед» идет достаточно хорошо и показывает качественный футбол.

    В прошлом сезоне команда выступала в АПЛ, но стала последней. У нее есть все шансы для того, чтобы сразу вернуться в элитный дивизион.

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также выступает в Чемпионшипе, но борется за выживание.

    Сейчас «лазурные птицы» идут только предпоследними и имеют в своем активе 23 очка.

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    • Коллектив из Кардиффа забил лишь 25 мячей, а в свои ворота пропустил целых 40.

    Последние матчи: в прошлых турах валлийский клуб сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1) и «Ковентри» (1:1).

    До этого же валлийцы смогли переиграть «Уотфорд» (2:1).

    Перед этим команда из Уэльса уступила «Оксфорду» (2:3) и «Шеффилду» (0:2).

    Не сыграют: в лазарете находятся Исаак Дэйвис, Аарон Рэмзи, Майкл Райндорф, Риорато Цунода и Давид Тернбулл.

    Состояние команды: главной задачей «Кардиффа» является сохранение прописки в Чемпионшипе, поэтому на Кубок Англии команда может и «забить».

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    Думается, что наставник команды Эрол Булут прибегнет к ротации и даст отдохнуть ключевым игрокам перед матчами второго по силе дивизиона страны.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • «Кардифф» выиграл только 1 из последних 12 матчей

    • В последней очной игре «Шеффилд Юнайтед» победил «Кардифф» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Кардифф Сити» — в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» сильнее своего соперника и мотивированнее, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой-1 за 2.60.

    Прогноз: это Кубок и любой гол раскроет игру, поэтому ожидаем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.65

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шеффилд Юнайтед» пройти «Кардифф Сити» в Кубке Англии?
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