5 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Понферрадина» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Понферрадина» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Понферрадина»

Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в третьем по рангу испанском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Понферрадина» неплохо атакует, отличившись 27 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Таразона» была обыграна уверенно (2:0).

А вот до того команда минимально одолела «Луго». При этом поединок с «Химнастиком» также завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Понферрадина» забила 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Понферрадина» на 6 очков отстает от лидера своей группы. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый, что ни на есть, серьезный.

В трех своих последних матчах «Понферрадина» победила. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать натиск басков.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 7 строчке турнирной таблицы Примеры.

Причем «Реал Сосьедад» настрелял всего 16 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 13 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провалила. Баски вчистую уступили «Сельте» (0:2).

До того команда не сумела одолеть скромнейший «Лас-Пальмас» (0:0). Зато поединок с киевским «Динамо» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баски проводят довольно блеклый отрезок. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

При этом «Реал Сосьедад» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в Кубке Испании баски явно постараются блеснуть.

«Доностьяррас» имеют заметные сложности в плане реализации. Зато привычно выделяется Микель Оярсабаль, отличившийся 4 голами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании баски не должны иметь проблем в этой встрече.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» не забивал в 2 своих последних поединках

«Понферрадина» победила в 3 последних матчах

«Реал Сосьедад» не забивает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Реал Сосьедад» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

Баски на две головы сильнее соперника, плюс «доностьяярас» вполне способны пободаться за Кубок Испании.

Ставка: Фора «Реал Сосьедада» -1.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05