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    «Доностьяррас» уверенно прошагают дальше

    «Понферрадина» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Понферрадина» — «Реал Сосьедад»
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    Микель Оярсабаль
    5 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Понферрадина» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Понферрадина» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 05 Января 2025 года

    Понферрадина

  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Понферрадина 17:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Понферрадина»

    Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в третьем по рангу испанском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Понферрадина» неплохо атакует, отличившись 27 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

    Понферрадина — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Таразона» была обыграна уверенно (2:0).

    А вот до того команда минимально одолела «Луго». При этом поединок с «Химнастиком» также завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Понферрадина» забила 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Понферрадина» на 6 очков отстает от лидера своей группы. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый, что ни на есть, серьезный.

    В трех своих последних матчах «Понферрадина» победила. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать натиск басков.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 7 строчке турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Реал Сосьедад» настрелял всего 16 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 13 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провалила. Баски вчистую уступили «Сельте» (0:2).

    До того команда не сумела одолеть скромнейший «Лас-Пальмас» (0:0). Зато поединок с киевским «Динамо» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баски проводят довольно блеклый отрезок. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

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    При этом «Реал Сосьедад» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в Кубке Испании баски явно постараются блеснуть.

    «Доностьяррас» имеют заметные сложности в плане реализации. Зато привычно выделяется Микель Оярсабаль, отличившийся 4 голами.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании баски не должны иметь проблем в этой встрече.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» не забивал в 2 своих последних поединках

    • «Понферрадина» победила в 3 последних матчах

    • «Реал Сосьедад» не забивает 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    Баски на две головы сильнее соперника, плюс «доностьяярас» вполне способны пободаться за Кубок Испании.

    Ставка: Фора «Реал Сосьедада» -1.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Понферрадина» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» уверенно прошагают дальше
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