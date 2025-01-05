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    Задержит ли «Монца» в зоне вылета «Кальяри»?

    «Монца» — «Кальяри». У соперников затянулись серии поражений, но кто прервет неудачи 5 января? На что лучше сделать ставку в матче? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.97

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Кальяри»
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    Роберто Пикколи
    5 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Кальяри». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Января 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 14:30 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрала 10 очков и отчаянно борется за выживание в элите.

    Команда занимает последнюю, 20-ю строчку в зоне вылета и на шесть пунктов отстает от безопасной 17-й позиции.

    Монца — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «бьянкоросси» на чужом поле потерпели поражение от «Пармы» (1:2).

    Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив также проиграл, когда теперь уже в домашних стенах не нашел аргументов против «Ювентуса» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Валоти, Кирьякопулос, Мота, Кальдирола, Виньято, Краньо, Пессина, Гальярдини, дисквалифицирован — Пабло Мари

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монца» проиграла и не знает побед вот уже 11 матчей кряду.

    Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать даже на ничью, пусть и на своем поле, с другой стороны, где еще им брать очки, как не против конкурента?

    Дани Мота и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 14 очков и также борется за выживание в элите.

    Команда занимает 18-е место в зоне вылета и на два балла отстает от безопасной 17-й позиции, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгром от «Интера» (0:3).

    Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался слабее своего конкурента в борьбе за выживание — «Венеции» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Мина и Лувумбо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кальяри» проиграл и не знает побед столько же игр.

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    Такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, в поединке против конкурента они явно есть.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Кальяри» проиграет

    • в пяти из шести последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Кальяри» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Монцы».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Монца» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. Задержит ли «Монца» в зоне вылета «Кальяри»?
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