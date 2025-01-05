Монца
Кальяри
«Монца»
Турнирное положение: «Монца» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрала 10 очков и отчаянно борется за выживание в элите.
Команда занимает последнюю, 20-ю строчку в зоне вылета и на шесть пунктов отстает от безопасной 17-й позиции.
Монца — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «бьянкоросси» на чужом поле потерпели поражение от «Пармы» (1:2).
Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив также проиграл, когда теперь уже в домашних стенах не нашел аргументов против «Ювентуса» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Валоти, Кирьякопулос, Мота, Кальдирола, Виньято, Краньо, Пессина, Гальярдини, дисквалифицирован — Пабло Мари
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монца» проиграла и не знает побед вот уже 11 матчей кряду.
Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать даже на ничью, пусть и на своем поле, с другой стороны, где еще им брать очки, как не против конкурента?
Дани Мота и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 14 очков и также борется за выживание в элите.
Команда занимает 18-е место в зоне вылета и на два балла отстает от безопасной 17-й позиции, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгром от «Интера» (0:3).
Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался слабее своего конкурента в борьбе за выживание — «Венеции» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Мина и Лувумбо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кальяри» проиграл и не знает побед столько же игр.
Такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, в поединке против конкурента они явно есть.
Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Кальяри» проиграет
- в пяти из шести последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Кальяри» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Монцы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20