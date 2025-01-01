Вестерн Сидней
Макартур
«Вестерн Сидней Уондерерс»
Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую шестерку. Ныне она пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом «Вестерн Сидней Уондерерс» в 9 матчах набрал 14 зачетных баллов. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Со счетом 3:2 была обыграна «Аделаида Юнайтед».
При этом «Вестерн Сидней Уондерерс» до того одолел «Веллингтон Феникс» (4:1). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Брисбен Роар» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вестерн Сидней Уондерерс» имеют явные проблемы с надежностью тылов. В 9 поединках чемпионата команда пропустила 17 раз.
Поединки с «Макартуром» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей «Вестерн Сидней Уондерерс» победил 3 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды нынче относительный порядок.
«Макартур»
Турнирное положение: «Макартур» проводит достаточно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Макартур» имеет относительно надежные тылы. В 10 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 13 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Перт Глори» был обыгран уверенно (3:0).
При этом до того команда не сумела обыграть «Централ Кост Маринерс» (1:1). Зато встреча с «Веллингтон Феникс» завершилась викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Макартур» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Макартур» борется за самые высокие места. Вот только отставание от 2 строчки измеряется 3 очками.
Причем «Макартур» не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот потери очков на ровном месте не позволяют вклиниться в борьбу за чемпионство.
Отставание от лидера составляет 7 очков. Зато средняя результативность команды составляет 2 гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. «Макартур» должен воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Уондерерс» забивают в среднем чаще 2 мячей за матч
- «Макартур» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Уондерерс» в среднем пропускают почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вестерн Сидней Уондерерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: «Уондерерс» имеют заметные сложности с надежностью тылов, да и не блещут стабильностью результатов.
Номинальные гости явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда несколько прибавила.
Ставка: Победа «Макартура» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.00