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    Удачная гастроль «Макартура»?

    «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Макартур». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Макартур»
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    «Макартур»
    1 января в 11-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Вестерн Сидней Уондерерс» и «Макартур». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Макартур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 01 Января 2025 года

    Вестерн Сидней

  • Австралия. А-лига
    •  Вестерн Сидней 10:00 Макартур

    Макартур

  • Сидней
    •

    «Вестерн Сидней Уондерерс»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую шестерку. Ныне она пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Вестерн Сидней Уондерерс» в 9 матчах набрал 14 зачетных баллов. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Со счетом 3:2 была обыграна «Аделаида Юнайтед».

    При этом «Вестерн Сидней Уондерерс» до того одолел «Веллингтон Феникс» (4:1). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Брисбен Роар» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вестерн Сидней Уондерерс» имеют явные проблемы с надежностью тылов. В 9 поединках чемпионата команда пропустила 17 раз.

    Поединки с «Макартуром» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей «Вестерн Сидней Уондерерс» победил 3 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды нынче относительный порядок.

    «Макартур»

    Турнирное положение: «Макартур» проводит достаточно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Макартур» имеет относительно надежные тылы. В 10 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 13 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Перт Глори» был обыгран уверенно (3:0).

    При этом до того команда не сумела обыграть «Централ Кост Маринерс» (1:1). Зато встреча с «Веллингтон Феникс» завершилась викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Макартур» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Макартур» борется за самые высокие места. Вот только отставание от 2 строчки измеряется 3 очками.

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    Причем «Макартур» не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот потери очков на ровном месте не позволяют вклиниться в борьбу за чемпионство.

    Отставание от лидера составляет 7 очков. Зато средняя результативность команды составляет 2 гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. «Макартур» должен воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Уондерерс» забивают в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Макартур» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Уондерерс» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вестерн Сидней Уондерерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Уондерерс» имеют заметные сложности с надежностью тылов, да и не блещут стабильностью результатов.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда несколько прибавила.

    Ставка: Победа «Макартура» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

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    «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Макартур»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Макартура»?
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