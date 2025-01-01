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    Взойдет ли «Маккаби» Тель-Авив на вершину?

    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Маккаби» Тель-Авив
    1 января в 16-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Хапоэль» Беэр-Шева в 15 матчах набрал 34 очка. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Скромная «Димона» была разгромлена (4:0).

    При этом «Хапоэль» Беэр-Шева до того не смог одолеть «Бней Сахнин» (0:0). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Кирьят-Шмоне» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 15 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хапоэль» Беэр-Шева имеет самые надежные тылы в лиге. В 15 поединках чемпионата команда пропустила всего 9 мячей.

    Матчи с «Маккаби» Тель-Авив для команды традиционно складываются неудачно. «Хапоэль» Беэр-Шева в 5 последних очных поединках выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается удержаться на первой позиции, да и обороняется надежно.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив привычно сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Маккаби» Тель-Авив прилично выглядит в плане реализации. В 15 поединках чемпионата Израиля команда наколотила 29 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Израиля был легко обыгран «Хапоэль» Иерусалим (3:0).

    При этом до того команда сумела обыграть «Маккаби» Хайфа (3:1). Плюс встреча с «Маккаби» Петах-Тиква завершилась непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Маккаби» Тель-Авив выиграл в 5 своих последних поединках. Вот только надежность тылов несколько подводит: 15 пропущенных мячей в 15 поединках.

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    Причем «Маккаби» Тель-Авив не проигрывает еще с начала ноября. Вот только команде нужно срочно прибавлять в атаке.

    Нынешнее отставание от лидера составляет один зачетный балл. Да и отличившийся 5 мячами Дор Тургеман способен поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. «Желтые» намерены запрыгнуть на первую строчку турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Хапоэль» Беэр-Шева не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Маккаби» Тель-Авив победил в 5 своих последних поединках

    • «Хапоэль» Беэр-Шева имеет самые надежные тылы в лиге — 9 пропущенных мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.05.

    Прогноз: «Желтые» нынче находятся на приличном ходу, плюс твердо намерены выйти в лидеры.

    Номинальные гости явно сразу будут действовать активно, к тому же команда традиционно успешно противостоит «Хапоэлю» Беэр-Шева.

    Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

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    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. Взойдет ли «Маккаби» Тель-Авив на вершину?
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