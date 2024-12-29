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    Очередной прокол «Салернитаны»?

    «Катанзаро» — «Салернитана». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Катанзаро» — «Салернитана»
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    Луиджи Сепе
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Катанзаро» и «Салернитана». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Катанзаро» — «Салернитана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Катандзаро

  • Катандзаро
    •  Катандзаро 19:15 Салернитана

    Салернитана

  • Салерно
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    «Катанзаро»

    Турнирное положение: «Южные орлы» сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Катанзаро» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Южные орлы» не дали себя одолеть «Козенце» (1:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Специи». При этом поединок с «Палермо» принес важнейшую викторию (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Катанзаро» забил 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мамаду Кулибали, Марко Д`Алессандро, Илиас Кутсупиас — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Южные орлы» на 5 зачетных пунктов от первой четверки. Вот только стабильности в игре и результатах все нет и нет.

    Матчи против «Салернитаны» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Катанзаро» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «темно-красных» команда не может обыграть уже 20 лет.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Темно-красные» борются за выживание в Серии B. Ныне они находятся на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Салернитана» настреляла 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды допустила результативный сбой 28 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Темно-красные» уступили «Фрозиноне» (0:2).

    До того команда не смогла одолеть «Брешию». А вот поединок со «Стабией» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Салернитана» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Паоло Гильоне — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Темно-красные» все никак не могут выбраться из подвала таблицы. Команда на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции.

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    При этом «Салернитана» в среднем пропускает значительно чаще гола за матч. Да и в двух своих последних матчах команда не забила ни разу.

    «Темно-красные» имеют крайне ненадежные тылы. Да и серия без побед составляет уже 4 матча кряду.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Салернитана» явно намерена активно использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Салернитана» не забивала в 2 своих последних поединках

    • «Катанзаро» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Салернитана» уже 20 лет не проигрывает «южным орлам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Катанзаро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Катанзаро» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    «Салернитана» проводит крайне слабый отрезок, не забив ни разу в двух последних поединках.

    Ставка: Победа «Катанзаро» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

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    «Катанзаро» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Очередной прокол «Салернитаны»?
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