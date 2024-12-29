29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Катанзаро» и «Салернитана». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Катанзаро» — «Салернитана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Катанзаро»

Турнирное положение: «Южные орлы» сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Катанзаро» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Южные орлы» не дали себя одолеть «Козенце» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Специи». При этом поединок с «Палермо» принес важнейшую викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Катанзаро» забил 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Мамаду Кулибали, Марко Д`Алессандро, Илиас Кутсупиас — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Южные орлы» на 5 зачетных пунктов от первой четверки. Вот только стабильности в игре и результатах все нет и нет.

Матчи против «Салернитаны» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Катанзаро» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «темно-красных» команда не может обыграть уже 20 лет.

«Салернитана»

Турнирное положение: «Темно-красные» борются за выживание в Серии B. Ныне они находятся на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Салернитана» настреляла 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды допустила результативный сбой 28 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Темно-красные» уступили «Фрозиноне» (0:2).

До того команда не смогла одолеть «Брешию». А вот поединок со «Стабией» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Салернитана» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Паоло Гильоне — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Темно-красные» все никак не могут выбраться из подвала таблицы. Команда на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции.

При этом «Салернитана» в среднем пропускает значительно чаще гола за матч. Да и в двух своих последних матчах команда не забила ни разу.

«Темно-красные» имеют крайне ненадежные тылы. Да и серия без побед составляет уже 4 матча кряду.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Салернитана» явно намерена активно использовать контратаки.

Статистика для ставок

«Салернитана» не забивала в 2 своих последних поединках

«Катанзаро» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Салернитана» уже 20 лет не проигрывает «южным орлам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Катанзаро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Катанзаро» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

«Салернитана» проводит крайне слабый отрезок, не забив ни разу в двух последних поединках.

Ставка: Победа «Катанзаро» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10