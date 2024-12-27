27 декабря во 3-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют ОАЭ и Оман. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Оман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ нынче находится на 3 месте в турнирной таблице своей группы. Так что в этом поединке команду устроит только победа.

При этом ОАЭ в двух стартовых турах Кубка наций Персидского залива набрал 1 пункт. Команда забила 2 мяча при 3 пропущенных.

Последние матчи: Сборная ОАЭ в своем последнем поединке потерпела коллизию. Команда уступила кувейтцам (1:2).

При этом чуть ранее команда не уступила Катару (1:1). Причем чуть раньше те же катарцы были буквально сметены (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ОАЭ выиграл 2 раза. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная ОАЭ в двух первых матчах турнира выглядела бледновато. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Матчи с Оманом для команды традиционно складываются достаточно успешно. В пяти очных поединках ОАЭ победил 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команде для попадания в плей-офф ничего другого просто не остается.

Оман

Турнирное положение: Оманцы стартовали в турнире весьма продуктивно. В своей группе команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Оман в двух первых турах набрал 4 зачетных балла. При этом команда в 2 матчах забила 3 мяча при 2 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда разжилась тремя очками. Оманцы одолели Катар (2:1).

До того команда не смогла переиграть сборную Кувейта (1:1). А вот встреча с Йеменом завершилась минимальной победой.

Вообще же, Оман в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе оманцы выглядят весьма уверенно. Команда не проигрывала в 3 своих последних поединках.

У оманцев далеко не все так позитивно с реализацией. Да и оборона команды в среднем дает результативные сбои раз за матч.

При этом почти Оман в этом поединке устроит и ничейный результат. Да и оппонент имеет проблемы в плане реализации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Оманцы постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Оман не проигрывал в 3 своих последних поединках

Сборная ОАЭ не побеждала в 2 своих последних матчах

Оманцы не пропускали от ОАЭ в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: Оманцы выглядят сильнее соперника, и уж точно не собираются лишь обороняться.

Сборная ОАЭ с турнирной точки зрения просто обязана побеждать, так что явно будет активно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20