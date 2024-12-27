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    ОАЭ — Оман. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок наций Персидского залива, 27 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная ОАЭ
    Прогноз и ставки на ОАЭ — Оман
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    Сборная Омана
    27 декабря во 3-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют ОАЭ и Оман. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Оман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ОАЭ

    Турнирное положение: ОАЭ нынче находится на 3 месте в турнирной таблице своей группы. Так что в этом поединке команду устроит только победа.

    При этом ОАЭ в двух стартовых турах Кубка наций Персидского залива набрал 1 пункт. Команда забила 2 мяча при 3 пропущенных.

    Последние матчи: Сборная ОАЭ в своем последнем поединке потерпела коллизию. Команда уступила кувейтцам (1:2).

    При этом чуть ранее команда не уступила Катару (1:1). Причем чуть раньше те же катарцы были буквально сметены (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ОАЭ выиграл 2 раза. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная ОАЭ в двух первых матчах турнира выглядела бледновато. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с Оманом для команды традиционно складываются достаточно успешно. В пяти очных поединках ОАЭ победил 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команде для попадания в плей-офф ничего другого просто не остается.

    Оман

    Турнирное положение: Оманцы стартовали в турнире весьма продуктивно. В своей группе команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Оман в двух первых турах набрал 4 зачетных балла. При этом команда в 2 матчах забила 3 мяча при 2 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда разжилась тремя очками. Оманцы одолели Катар (2:1).

    До того команда не смогла переиграть сборную Кувейта (1:1). А вот встреча с Йеменом завершилась минимальной победой.

    Вообще же, Оман в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе оманцы выглядят весьма уверенно. Команда не проигрывала в 3 своих последних поединках.

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    У оманцев далеко не все так позитивно с реализацией. Да и оборона команды в среднем дает результативные сбои раз за матч.

    При этом почти Оман в этом поединке устроит и ничейный результат. Да и оппонент имеет проблемы в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Оманцы постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Оман не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • Сборная ОАЭ не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Оманцы не пропускали от ОАЭ в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: Оманцы выглядят сильнее соперника, и уж точно не собираются лишь обороняться.

    Сборная ОАЭ с турнирной точки зрения просто обязана побеждать, так что явно будет активно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    ОАЭ — Оман: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет предостаточно
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