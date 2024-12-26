Фрозиноне
Салернитана
«Фрозиноне»
Турнирное положение: «Фрозиноне» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на самом дне турнирной таблицы на 20-й позиции.
Команда на один балл отстает от зоны плей-офф за право остаться в дивизионе (16-17-е места), а также на два очка отстает от безопасной 15-й строчки.
Фрозиноне — Салернитана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Мантовы» (1:3).
Перед этим коллектив в 17-м туре второго итальянского дивизиона также проиграл, когда уже на своем поле проиграл «Сассуоло» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Фрозиноне» проиграл при двух победах.
Это говорит о не лучшей форме хозяев, тем не менее, примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Серии B текущего сезона с двумя голами.
«Салернитана»
Турнирное положение: «Салернитана» после 18-ти туров итальянской Серии B набрала 18 баллов и находится в зоне плей-офф за право остаться в дивизионе.
Команда занимает 16-ю позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от безопасной 15-й строчки, а также на один балл опережая зону вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле поделил очки с «Брешией» (0:0).
Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив потерпел поражение, когда также в домашних стенах со счетом 1:2 проиграл «Юве Стабия» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Салернитана» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, но по крайней мере обещает неплохие перспективы сыграть вничью, особенно против соперника примерно равного ему классом.
Даниэле Верде — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии B с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Фрозиноне» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Салернитаны» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.10, победа «Салернитаны» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20