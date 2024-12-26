26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Салернитана». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Салернитана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: «Фрозиноне» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на самом дне турнирной таблицы на 20-й позиции.

Команда на один балл отстает от зоны плей-офф за право остаться в дивизионе (16-17-е места), а также на два очка отстает от безопасной 15-й строчки.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Мантовы» (1:3).

Перед этим коллектив в 17-м туре второго итальянского дивизиона также проиграл, когда уже на своем поле проиграл «Сассуоло» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Фрозиноне» проиграл при двух победах.

Это говорит о не лучшей форме хозяев, тем не менее, примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Серии B текущего сезона с двумя голами.

«Салернитана»

Турнирное положение: «Салернитана» после 18-ти туров итальянской Серии B набрала 18 баллов и находится в зоне плей-офф за право остаться в дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от безопасной 15-й строчки, а также на один балл опережая зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле поделил очки с «Брешией» (0:0).

Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив потерпел поражение, когда также в домашних стенах со счетом 1:2 проиграл «Юве Стабия» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Салернитана» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, но по крайней мере обещает неплохие перспективы сыграть вничью, особенно против соперника примерно равного ему классом.

Даниэле Верде — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии B с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Фрозиноне» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Салернитаны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.10, победа «Салернитаны» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20