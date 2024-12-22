«Фулхэм» примет на своем поле «Саутгемптон» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине таблицы, поэтому все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда находится на восьмой позиции и на три очка отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), которую замыкает действующий чемпион «Манчестер Сити».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с лидером чемпионата «Ливерпулем» (2:2).

В предыдущем поединке в 15-м туре английского первенства «Дачники» теперь уже на собственном поле разошлись миром с «Арсеналом» с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Тете, Андерсен, Рид, Нельсон, дисквалифицирован — Андреас Перейра.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Фулхэм» выиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

Такая форма обещает хозяевам если не победу, то по крайней мере ничью, тогда как более высокий класс вкупе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Алекс Ивоби и Рауль Хименес — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с пятью голами.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне вылета и выглядит первым кандидатом на понижение в классе.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и девять баллов отстает от спасительной 17-й строчки, поэтому ей будет крайне сложно остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Лисы» в домашних стенах потерпели поражение от «Ливерпуля» (1:2).

Ранее в 16-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, с разгромным результатом 0:5 уступив на выезде «Тоттенхэму».

Не сыграют: травмированы — Бри, Рамсдэйл, Смоллбоун, Хуан Лариос, Стюарт, Базуну, дисквалифицирован — Стивенс.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Саутгемптон» потерпел поражение и не знает побед уже семь матчей кряду.

Данная форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть, что игра состоится в гостях против соперника, который превосходит их классом.

Камерон Арчер, Адам Армстронг и Джо Арибо — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Фулхэма» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Фулхэм» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Саутгемптон» проиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Саутгемптона» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних домашних поединках.

Вместе с тем, в четырех из шести последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех последних матчах, в которых при этом было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Фулхэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00