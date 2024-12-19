«Лугано» сыграет против «Пафоса» в 6-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лугано»

Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно 5 туров, по их итогам «Лугано» занимает 5 место, набрав 12 очков.

Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Легию» из Польши (2:1).

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Не сыграют: В лазарете швейцарского клуба находится аргентинский форвард Игнасио Алиседа, у которого диагностирована мышечная травма.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Лугано» в Лиге конференций одержало 4 победы и потерпело 1 поражение.

«Пафос»

Турнирная таблица: После матчей 5 туров «Пафос» занимает 12 место, набрав 9 очков.

Последние матчи: «Пафос» в 5 туре Лиги конференций одержал победу в матче против «Целе» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В Лиге конференций киприоты одержали три победы и потерпели два поражения.

Статистика для ставок

Прервалась победная серия «Лугано», которая состояла из трёх матчей

«Пафос» выдаёт победную серию из трёх матчей

«Лугано» и «Пафос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14 Ничья оценена в 3.66, а победа «Пафос» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.04 соответственно.

Прогноз: «Лугано» демонстрирует качественный футбол, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: Победа «Лугано» с коэффициентом 2.14.

Прогноз: В матчах с участием «Легии» и «Лугано» в среднем забивается по 3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.