Лугано
Пафос
«Лугано»
Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно 5 туров, по их итогам «Лугано» занимает 5 место, набрав 12 очков.
Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Легию» из Польши (2:1).
Лугано — Пафос: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете швейцарского клуба находится аргентинский форвард Игнасио Алиседа, у которого диагностирована мышечная травма.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Лугано» в Лиге конференций одержало 4 победы и потерпело 1 поражение.
«Пафос»
Турнирная таблица: После матчей 5 туров «Пафос» занимает 12 место, набрав 9 очков.
Последние матчи: «Пафос» в 5 туре Лиги конференций одержал победу в матче против «Целе» (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В Лиге конференций киприоты одержали три победы и потерпели два поражения.
Статистика для ставок
- Прервалась победная серия «Лугано», которая состояла из трёх матчей
- «Пафос» выдаёт победную серию из трёх матчей
- «Лугано» и «Пафос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14 Ничья оценена в 3.66, а победа «Пафос» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.04 соответственно.
- 3.80Монако — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Саутгемптон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: «Лугано» демонстрирует качественный футбол, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Ставка: Победа «Лугано» с коэффициентом 2.14.
Прогноз: В матчах с участием «Легии» и «Лугано» в среднем забивается по 3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.