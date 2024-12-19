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    «Лугано» — «Пафос». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Пафос»
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    «Лугано» — «Легия»
    «Лугано» сыграет против «Пафоса» в 6-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Лугано

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Лугано 23:00 Пафос

    Пафос

  • Пафос
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    «Лугано»

    Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно 5 туров, по их итогам «Лугано» занимает 5 место, набрав 12 очков.

    Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Легию» из Польши (2:1).

    Лугано — Пафос: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете швейцарского клуба находится аргентинский форвард Игнасио Алиседа, у которого диагностирована мышечная травма.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Лугано» в Лиге конференций одержало 4 победы и потерпело 1 поражение.

    «Пафос»

    Турнирная таблица: После матчей 5 туров «Пафос» занимает 12 место, набрав 9 очков.

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    • Последние матчи: «Пафос» в 5 туре Лиги конференций одержал победу в матче против «Целе» (2:0).

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В Лиге конференций киприоты одержали три победы и потерпели два поражения.

    Статистика для ставок

    • Прервалась победная серия «Лугано», которая состояла из трёх матчей

    • «Пафос» выдаёт победную серию из трёх матчей

    • «Лугано» и «Пафос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14 Ничья оценена в 3.66, а победа «Пафос» — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: «Лугано» демонстрирует качественный футбол, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

    Ставка: Победа «Лугано» с коэффициентом 2.14.

    Прогноз: В матчах с участием «Легии» и «Лугано» в среднем забивается по 3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.

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    «Лугано» — «Пафос»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лугано» зацепиться за тройку лидеров?
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