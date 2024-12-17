17 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Челси» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: Мадридки в нынешней Лиге чемпионов выступают продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид (жен) в пяти турах набрал 12 очков. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой лишь 5 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Реал» Мадрид (жен) победил. Команда сумела переиграть «Депортиво» (жен) (4:1).

При этом «Реал» Мадрид (жен) чуть ранее разгромил «Селтик» (жен) (6:0). Плюс поединок с «Севильей» (жен) также завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мадридки уже давно обеспечили себе выход в плей-офф. Да и первое место в группе еще можно добыть.

При этом «Реал» Мадрид (жен) традиционно неудачно противостоит «аристократкам». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут действовать максимально агрессивно. Мадридки мотивированы впервые одолеть «Челси» (жен).

«Челси» (жен)

Турнирное положение: «Челси» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В Женской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась 17 точными выстрелами. А вот пропустили англичанки всего 5 мячей.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. «Аристократки» пописали мировую с «Лестером» (жен) (1:1).

При этом до того команда учинила разгром «Твенте» (жен) (6:1). Да и встреча с «Брайтоном» (жен) завершилась викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» (жен) добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челси» (жен) еще не обеспечил себе 1 место в группе. Да и выиграла команда все 5 поединков в рамках главного женского клубного турнира Старого Света.

В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя измеряется 6 очками.

При этом «Челси» (жен) прекрасно обороняется. В 5 поединках Женской Лиги чемпионов команда пропустила в свои ворота всего 5 мячей.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут играть на удержание стратегически достаточной ничьей. Да и в плане реализации у команды нет проблем.

Статистика для ставок

«Сливочные» в Женской Лиге чемпионов в среднем забивают почти 4 гола за матч

Обе команды в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем 1 гол за матч

«Аристократки» еще ни разу не проигрывали мадридкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.23.

Прогноз: Англичанки максимально мотивированы завершить групповой этап без очковых потерь.

«Челси» (жен) выглядит сильнее соперника, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Победа «Челси» (жен) за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.48