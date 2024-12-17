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    Женский «Челси» привычно расправится с «Реалом»

    «Реал» Мадрид (жен) — «Челси» (жен). Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 17 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид (жен) — «Челси» (жен)
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    Женский «Реал»
    17 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Челси» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Реал» Мадрид (жен)

    Турнирное положение: Мадридки в нынешней Лиге чемпионов выступают продуктивно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реал» Мадрид (жен) в пяти турах набрал 12 очков. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой лишь 5 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Реал» Мадрид (жен) победил. Команда сумела переиграть «Депортиво» (жен) (4:1).

    При этом «Реал» Мадрид (жен) чуть ранее разгромил «Селтик» (жен) (6:0). Плюс поединок с «Севильей» (жен) также завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мадридки уже давно обеспечили себе выход в плей-офф. Да и первое место в группе еще можно добыть.

    При этом «Реал» Мадрид (жен) традиционно неудачно противостоит «аристократкам». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут действовать максимально агрессивно. Мадридки мотивированы впервые одолеть «Челси» (жен).

    «Челси» (жен)

    Турнирное положение: «Челси» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В Женской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Челси» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась 17 точными выстрелами. А вот пропустили англичанки всего 5 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. «Аристократки» пописали мировую с «Лестером» (жен) (1:1).

    При этом до того команда учинила разгром «Твенте» (жен) (6:1). Да и встреча с «Брайтоном» (жен) завершилась викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» (жен) добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Челси» (жен) еще не обеспечил себе 1 место в группе. Да и выиграла команда все 5 поединков в рамках главного женского клубного турнира Старого Света.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя измеряется 6 очками.

    При этом «Челси» (жен) прекрасно обороняется. В 5 поединках Женской Лиги чемпионов команда пропустила в свои ворота всего 5 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут играть на удержание стратегически достаточной ничьей. Да и в плане реализации у команды нет проблем.

    Статистика для ставок

    • «Сливочные» в Женской Лиге чемпионов в среднем забивают почти 4 гола за матч

    • Обе команды в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем 1 гол за матч

    • «Аристократки» еще ни разу не проигрывали мадридкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.23.

    Прогноз: Англичанки максимально мотивированы завершить групповой этап без очковых потерь.

    «Челси» (жен) выглядит сильнее соперника, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: Победа «Челси» (жен) за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.48

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    «Реал» Мадрид (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на футбол. Женский «Челси» привычно расправится с «Реалом»
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