АВС
Турнирное положение: АВС сражается за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
При этом АВС лишь на 2 очка опережает пресловутую опасную зону. А вот средняя результативность команды не достигает гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. На выезде она сыграла вничью с «Каса Пией» (1:1).
При этом АВС до того проиграл «Браге» (0:1). А вот немногим ранее команда была бита еще и скромным «Лузитано» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Георгий Абурджания — травмирован. Гаставу Ассунсан — дисквалифицирован.
Состояние команды: АВС ныне пребывает в психологической яме. Команда не побеждает еще с конца октября.
С «орлами» команда пересекалась лишь однажды. Год назад АВС по всем статьям уступил статусным лиссабонцам (1:4).
Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и пропускает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. В 12 поединках чемпионата Португалии команда пропустила всего лишь 7 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть победу. Дома она расписала мировую с «Болоньей» (0:0).
При этом до того команда сумела одолеть «Виторию Гимарайнш» (1:0). Да и встреча с «Арокой» завершилась логичной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» отпраздновала 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мяча при 2 пропущенных.
Не сыграют: Ренату Санчеш — травмирован. Альваро Каррерас — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Бенфика» лишь на два зачетных балла отстает от идущего первым «Спортинга». Плюс у «орлов» еще имеется матч в запасе.
Команда не пропускала в трёх своих последних поединках. При этом «Бенфика» имеет все шансы наконец-то возглавить турнирную таблицу.
Отличный сезон выдает Керем Артюркоглу. Турецкий форвард настрелял уже 6 мячей в Примейра-Лиге, да и Анхель Ди Мария до сих пор полезен!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. «Орлы» рассчитывают воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Бенфика» забивает в среднем менее 3 голов за матч
- АВС не побеждает еще с конца октября
- «Орлы» не пропускали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
- 2.30Майнц — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.05Кальяри — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Ливерпуль — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: АВС проваливает нынешний отрезок, к тому же имеет огромные проблемы в плане реализации.
Номинальные гости явно будут действовать активно, да и шанс вырваться в лидеры нельзя упускать.
Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обеим командам.
Ставка: Обе забьют за 2.38