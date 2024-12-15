15 декабря в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют АВС и «Бенфика». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АВС

Турнирное положение: АВС сражается за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом АВС лишь на 2 очка опережает пресловутую опасную зону. А вот средняя результативность команды не достигает гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. На выезде она сыграла вничью с «Каса Пией» (1:1).

При этом АВС до того проиграл «Браге» (0:1). А вот немногим ранее команда была бита еще и скромным «Лузитано» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Георгий Абурджания — травмирован. Гаставу Ассунсан — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АВС ныне пребывает в психологической яме. Команда не побеждает еще с конца октября.

С «орлами» команда пересекалась лишь однажды. Год назад АВС по всем статьям уступил статусным лиссабонцам (1:4).

Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и пропускает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. В 12 поединках чемпионата Португалии команда пропустила всего лишь 7 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть победу. Дома она расписала мировую с «Болоньей» (0:0).

При этом до того команда сумела одолеть «Виторию Гимарайнш» (1:0). Да и встреча с «Арокой» завершилась логичной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» отпраздновала 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мяча при 2 пропущенных.

Не сыграют: Ренату Санчеш — травмирован. Альваро Каррерас — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бенфика» лишь на два зачетных балла отстает от идущего первым «Спортинга». Плюс у «орлов» еще имеется матч в запасе.

Команда не пропускала в трёх своих последних поединках. При этом «Бенфика» имеет все шансы наконец-то возглавить турнирную таблицу.

Отличный сезон выдает Керем Артюркоглу. Турецкий форвард настрелял уже 6 мячей в Примейра-Лиге, да и Анхель Ди Мария до сих пор полезен!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. «Орлы» рассчитывают воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Бенфика» забивает в среднем менее 3 голов за матч

АВС не побеждает еще с конца октября

«Орлы» не пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: АВС проваливает нынешний отрезок, к тому же имеет огромные проблемы в плане реализации.

Номинальные гости явно будут действовать активно, да и шанс вырваться в лидеры нельзя упускать.

Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обеим командам.

Ставка: Обе забьют за 2.38