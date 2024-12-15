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    «Орлы» разгромят аутсайдера

    АВС — «Бенфика». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 15 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на АВС — «Бенфика»
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    Анхель Ди Мария
    15 декабря в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют АВС и «Бенфика». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    АВС

    Турнирное положение: АВС сражается за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом АВС лишь на 2 очка опережает пресловутую опасную зону. А вот средняя результативность команды не достигает гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. На выезде она сыграла вничью с «Каса Пией» (1:1).

    При этом АВС до того проиграл «Браге» (0:1). А вот немногим ранее команда была бита еще и скромным «Лузитано» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Георгий Абурджания — травмирован. Гаставу Ассунсан — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АВС ныне пребывает в психологической яме. Команда не побеждает еще с конца октября.

    С «орлами» команда пересекалась лишь однажды. Год назад АВС по всем статьям уступил статусным лиссабонцам (1:4).

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и пропускает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. В 12 поединках чемпионата Португалии команда пропустила всего лишь 7 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть победу. Дома она расписала мировую с «Болоньей» (0:0).

    При этом до того команда сумела одолеть «Виторию Гимарайнш» (1:0). Да и встреча с «Арокой» завершилась логичной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» отпраздновала 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Ренату Санчеш — травмирован. Альваро Каррерас — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Бенфика» лишь на два зачетных балла отстает от идущего первым «Спортинга». Плюс у «орлов» еще имеется матч в запасе.

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    Команда не пропускала в трёх своих последних поединках. При этом «Бенфика» имеет все шансы наконец-то возглавить турнирную таблицу.

    Отличный сезон выдает Керем Артюркоглу. Турецкий форвард настрелял уже 6 мячей в Примейра-Лиге, да и Анхель Ди Мария до сих пор полезен!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. «Орлы» рассчитывают воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» забивает в среднем менее 3 голов за матч

    • АВС не побеждает еще с конца октября

    • «Орлы» не пропускали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: АВС проваливает нынешний отрезок, к тому же имеет огромные проблемы в плане реализации.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, да и шанс вырваться в лидеры нельзя упускать.

    Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обеим командам.

    Ставка: Обе забьют за 2.38

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    АВС — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Орлы» разгромят аутсайдера
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