Тулуза
Сент-Этьен
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.
При этом «Тулуза» в 14 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 16 раз.
Тулуза — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Поединок с «Монако» завершился поражением (0:2).
До того «Тулуза» по всем статьям переиграла «Осер» (2:0). А вот встреча с ПСЖ завершилась вполне логичным поражением (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.
Состояние команды: «Тулуза» лишь на 5 пунктов отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды не назовешь слишком ненадежными.
Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» проиграла 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Сент-Этьен» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Вот только в свои ворота команда пропустила 32 мяча в 14 матчах.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Зелёные» уступили «Марселю» (0:2).
До того команда разгромно уступила «Ренну» (0:5). Зато поединок с «Монпелье» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: Микаэль Над — травмирован. Матье Кафаро — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Зелёные» в среднем забивают менее гола за матч. А вот в двух своих последних матчах команда уступила и не забила ни разу.
При этом «Сент-Этьен» уже 9 лет не проигрывает «Тулузе». Да и ныне команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.
В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Вот только результаты «зелёных» не блещут надлежащей стабильностью.
Очевидно, что номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны. Вот только старые проблемы в обороне никуда не делись.
Статистика для ставок
- «Тулуза» уже 9 лет не может одолеть «зелёных»
- «Сент-Этьен» проиграл и не забивал в 2 своих последних поединках
- «Тулуза» забивает в среднем гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.
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Прогноз: «Сент-Этьен» имеет огромные проблемы с надежностью своих тылов.
Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, так что явно начнут поединок максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.06