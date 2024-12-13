13 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.

При этом «Тулуза» в 14 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 16 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Поединок с «Монако» завершился поражением (0:2).

До того «Тулуза» по всем статьям переиграла «Осер» (2:0). А вот встреча с ПСЖ завершилась вполне логичным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тулуза» лишь на 5 пунктов отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды не назовешь слишком ненадежными.

Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» проиграла 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Сент-Этьен» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Вот только в свои ворота команда пропустила 32 мяча в 14 матчах.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Зелёные» уступили «Марселю» (0:2).

До того команда разгромно уступила «Ренну» (0:5). Зато поединок с «Монпелье» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: Микаэль Над — травмирован. Матье Кафаро — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Зелёные» в среднем забивают менее гола за матч. А вот в двух своих последних матчах команда уступила и не забила ни разу.

При этом «Сент-Этьен» уже 9 лет не проигрывает «Тулузе». Да и ныне команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Вот только результаты «зелёных» не блещут надлежащей стабильностью.

Очевидно, что номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны. Вот только старые проблемы в обороне никуда не делись.

Статистика для ставок

«Тулуза» уже 9 лет не может одолеть «зелёных»

«Сент-Этьен» проиграл и не забивал в 2 своих последних поединках

«Тулуза» забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

Прогноз: «Сент-Этьен» имеет огромные проблемы с надежностью своих тылов.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, так что явно начнут поединок максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06