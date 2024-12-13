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    Оборона «Сент-Этьена» сразу будет ошибаться

    «Тулуза» — «Сент-Этьен». «Сент-Этьен» уже 9 лет не проигрывает «Тулузе», но на что ставить в матче 13 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru с коэффициентом 2.00

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Сент-Этьен»
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    «Сент-Этьен»
    13 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Декабря 2024 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 22:45 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.

    При этом «Тулуза» в 14 матчах настреляла 15 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 16 раз.

    Тулуза — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Поединок с «Монако» завершился поражением (0:2).

    До того «Тулуза» по всем статьям переиграла «Осер» (2:0). А вот встреча с ПСЖ завершилась вполне логичным поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тулуза» лишь на 5 пунктов отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды не назовешь слишком ненадежными.

    Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» проиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Сент-Этьен» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Вот только в свои ворота команда пропустила 32 мяча в 14 матчах.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Зелёные» уступили «Марселю» (0:2).

    До того команда разгромно уступила «Ренну» (0:5). Зато поединок с «Монпелье» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Микаэль Над — травмирован. Матье Кафаро — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Зелёные» в среднем забивают менее гола за матч. А вот в двух своих последних матчах команда уступила и не забила ни разу.

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    При этом «Сент-Этьен» уже 9 лет не проигрывает «Тулузе». Да и ныне команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

    В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Вот только результаты «зелёных» не блещут надлежащей стабильностью.

    Очевидно, что номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны. Вот только старые проблемы в обороне никуда не делись.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» уже 9 лет не может одолеть «зелёных»

    • «Сент-Этьен» проиграл и не забивал в 2 своих последних поединках

    • «Тулуза» забивает в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

    Прогноз: «Сент-Этьен» имеет огромные проблемы с надежностью своих тылов.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, так что явно начнут поединок максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06

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    «Тулуза» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на футбол. Оборона «Сент-Этьена» сразу будет ошибаться
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