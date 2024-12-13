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    Прервет ли «Фрайбург» победную серию «Вольфсбурга»?

    «Фрайбург» — «Вольфсбург». Гости набрали отличный ход и готовы набрать 3 очка. На что ставить в матче Бундеслиги 13 декабря? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Вольфсбург»
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    Йонас Винд
    В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Вольфсбург». Встреча пройдет 13 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Декабря 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 22:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в верхней половине турнирной таблицы с 21 баллом.

    Команда занимает седьмую позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на три очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Фрайбург — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура немецкого чемпионата клуб на выезде разошелся миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Перед этим в 1/8 финала Кубка Германии коллектив также на чужом поле оказался слабее «Арминии» (1:3), пропустив три мяча и забив лишь один.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Мюллер и Кьере, дисквалифицирован — Адаму.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Фрайбург» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Столь плохая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, она позволяет рассчитывать минимум на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Рицу Доан — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 21 баллом и находится на пятой позиции в зоне континентальных турниров.

    Команда на три балла отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже не выводит в еврокубки — именно его соперник и занимает.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура коллектив на своем поле одержал победу над «Майнцем» (4:3) в результативной игре.

    Перед этим в 1/8 финала Кубка Германии клуб в домашних стенах одержал разгромную победу над «Хоффенхаймом» (3:0), забив в ворота соперника три безответных мяча.

    Не сыграют: травмированы — Майер, Паредес, Вранкс, Бялек, Клингер, Борнау, Рожерио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу и Кубок Германии, «Вольфсбург» выиграл и не знает поражений восемь поединков кряду.

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    Это говорит об отличной форме гостей, которая сулит «Волкам» соответствующие шансы на победу, пусть даже преимущество собственного поля будет у соперника.

    Мохамед Амоура, Тиаго Томаш и Йонас Винд — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге, поскольку забили по пять голов.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Вольфсбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Вольфсбург» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.50, победа «Вольфсбурга» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

    Ставка: «Вольфсбург» победит за 3.45

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    «Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Фрайбург» победную серию «Вольфсбурга»?
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