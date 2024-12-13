В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Вольфсбург». Встреча пройдет 13 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в верхней половине турнирной таблицы с 21 баллом.

Команда занимает седьмую позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на три очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура немецкого чемпионата клуб на выезде разошелся миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

Перед этим в 1/8 финала Кубка Германии коллектив также на чужом поле оказался слабее «Арминии» (1:3), пропустив три мяча и забив лишь один.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Мюллер и Кьере, дисквалифицирован — Адаму.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Фрайбург» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Столь плохая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, она позволяет рассчитывать минимум на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

Рицу Доан — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 21 баллом и находится на пятой позиции в зоне континентальных турниров.

Команда на три балла отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже не выводит в еврокубки — именно его соперник и занимает.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура коллектив на своем поле одержал победу над «Майнцем» (4:3) в результативной игре.

Перед этим в 1/8 финала Кубка Германии клуб в домашних стенах одержал разгромную победу над «Хоффенхаймом» (3:0), забив в ворота соперника три безответных мяча.

Не сыграют: травмированы — Майер, Паредес, Вранкс, Бялек, Клингер, Борнау, Рожерио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу и Кубок Германии, «Вольфсбург» выиграл и не знает поражений восемь поединков кряду.

Это говорит об отличной форме гостей, которая сулит «Волкам» соответствующие шансы на победу, пусть даже преимущество собственного поля будет у соперника.

Мохамед Амоура, Тиаго Томаш и Йонас Винд — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге, поскольку забили по пять голов.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Вольфсбурга» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Вольфсбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.50, победа «Вольфсбурга» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

Ставка: «Вольфсбург» победит за 3.45