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    «Пафос» — «Целе». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пафос» — «Целе»
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    «Фиорентина» — «Пафос»
    «Пафос» сыграет против «Целе» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Пафос

  • Пафос
    •  Пафос 23:00 Целе

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Пафос»

    Турнирная таблица: После матчей 4 тура «Пафос» занимает 16 место, набрав 6 очков.

    Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1). Затем киприоты уступили немецкому «Хайденхайму» (0:1). В 3 туре киприоты одержали победу над «Астаной» (1:0).

    Пафос — Целе: коэффициенты букмекеров

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    В четвёртом туре Лиги конференций «Пафос» проиграл «Фиорентине» (2:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Лиге конференций киприоты одержали две победы и потерпели два поражения.

    «Целе»

    Турнирное положение: На данный момент «Целе» занимает 20 место в основном этапе еврокубка, набрав 3 очка.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Целе» проиграл португальской «Витории» (1:3). Но затем словенцы нанесли разгромное поражение «Истанбулу» (5:1) и уступили «Бетису» (1:2). В четвертом туре Лиги конференций «Целе» сыграл вничью с «Ягеллонией» (3:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Целе» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и две игры проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Пафос» прервал проигрышную серию из двух матчей

    • «Целе» одержал две победы и сыграл три матча вничью

    • «Целе» и «Пафос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.57, а победа «Целе» — в 5.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.61 и 2.39.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.86.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.86.

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    «Пафос» — «Целе»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Обменяются ли соперники голами?
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