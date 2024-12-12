«Омония» сыграет против «Рапида» во 5-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Рапид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» опустилась на шесть строчек и теперь занимает 28 место в основном этапе Лиги конференций, набрав 3 пункта.

Последние матчи: В основном этапе Лиги конференций «Омония» стартовала с крупной победы в матче против «Викингура» (4:0) и потерпела поражения от «Хартса» (0:2) и «Гента» (0:1). Киприоты проиграли и в 4 туре ЛК, уступив на своем поле польской «Легии» (0:3).

Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь черногорский нападающий Стефан Йоветич.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге конференций «Омония» одержала всего одну победу и потерпела три поражения.

«Рапид»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 4 место, набрав 10 очков.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Рапид» выиграл у турецкого коллектив «Истанбул» (2:1).

Затем австрийцы с минимальным счетом обыграли армянский клуб «Ноа» (1:0). Еще одну победу команда одержала в гостевом поединке против чемпиона Молдавии — «Петрокуба» (3:0).

В 4 туре Лиги конференций «Рапид» обменялся голами с клубом «Шемрок Роверс» (1:1).

Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

Состояние команды: В основной сетке еврокубка «Рапид» идёт без поражений, одержав три победы и сыграв один матч вничью.

Статистика для ставок

«Омония» занимает 28 место в Лиге конференций

«Рапид» занимает 4 место в Лиге конференций

В 1998-м «Омония» и «Рапид» играли между собой в Лиге Европы

ЛЕ-2024. «Рапид» — «Омония» (2:0)

ЛЕ-2024 «Омония» — «Рапид» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.60, а победа «Омонии» — в 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Рапид» в 4 матчах Лиги конференций выдала качественный футбол, так что ожидаем от австрийского коллектива новой победы.

Ставка: Победа «Рапида» с коэффициентом 2.37.

Прогноз: В матчах с участием «Рапида» в среднем забивается по 2-3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86.