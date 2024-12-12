Истанбул Башакшехир
Хайденхайм
«Истанбул»
Турнирное положение: Напрямую «Истанбул» уже не может пробиться в 1/8 финала Лиги конференций, однако турецкий клуб продолжает борьбу за выход в стыковой раунд еврокубка, для этого нужно зацепиться за 24 место. За два тура до окончания ЛК «Истанбул»занимает 33 место, набрав 2 очка.
Последние матчи: «Истанбул» сыграл вничью с молдавским «Петрокубом» в 4 туре Лиги конференций (2:2).
Истанбул Башакшехир — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Истанбул» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и две проиграл.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 9 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в 4 матчах набрал 9 очков.
Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Хайденхайм» потерпел поражение в матче против «Челси» (0:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Проигрышная серия «Хайденхайма» составляет 5 матчей.
Статистика для ставок
- Победная серия «Истанбула» состоит из двух матчей
- Проигрышная серия «Хайденхайма» состоит из пяти матчей
- В 2016 году «Истанбул» выиграл у «Хайденхайма» в товарищеской игре (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.54, а победа «Хайденхайма» — в 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87Атлетико — Слован: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хайденхайм» несмотря на проигрыш с «Челси», имеет все шансы добиться победы в матче против «Истанбула».
Ставка: Победа «Хайденхайма» с коэффициентом 2.66.
Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.