Турецкий «Истанбул» дома сыграет против немецкой команды «Хайденхайм» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбул»

Турнирное положение: Напрямую «Истанбул» уже не может пробиться в 1/8 финала Лиги конференций, однако турецкий клуб продолжает борьбу за выход в стыковой раунд еврокубка, для этого нужно зацепиться за 24 место. За два тура до окончания ЛК «Истанбул»занимает 33 место, набрав 2 очка.

Последние матчи: «Истанбул» сыграл вничью с молдавским «Петрокубом» в 4 туре Лиги конференций (2:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних пяти матчах «Истанбул» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и две проиграл.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 9 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в 4 матчах набрал 9 очков.

Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Хайденхайм» потерпел поражение в матче против «Челси» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Проигрышная серия «Хайденхайма» составляет 5 матчей.

Статистика для ставок

Победная серия «Истанбула» состоит из двух матчей

Проигрышная серия «Хайденхайма» состоит из пяти матчей

В 2016 году «Истанбул» выиграл у «Хайденхайма» в товарищеской игре (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.54, а победа «Хайденхайма» — в 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Хайденхайм» несмотря на проигрыш с «Челси», имеет все шансы добиться победы в матче против «Истанбула».

Ставка: Победа «Хайденхайма» с коэффициентом 2.66.

Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.