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    «Хайденхайм» увезёт три очка из Стамбула?

    Истанбул — Хайденхайм: прогноз на матч 12/12/2024 с коэффициентом для ставки 2.66

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    Прогноз и ставки на «Истанбул» — «Хайденхайм»
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    «Лейпциг» — «Хайденхайм»
    Турецкий «Истанбул» дома сыграет против немецкой команды «Хайденхайм» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Истанбул»

    Турнирное положение: Напрямую «Истанбул» уже не может пробиться в 1/8 финала Лиги конференций, однако турецкий клуб продолжает борьбу за выход в стыковой раунд еврокубка, для этого нужно зацепиться за 24 место. За два тура до окончания ЛК «Истанбул»занимает 33 место, набрав 2 очка.

    Последние матчи: «Истанбул» сыграл вничью с молдавским «Петрокубом» в 4 туре Лиги конференций (2:2).

    Истанбул Башакшехир — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Истанбул» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и две проиграл.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 9 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в 4 матчах набрал 9 очков.

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    • Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Хайденхайм» потерпел поражение в матче против «Челси» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Проигрышная серия «Хайденхайма» составляет 5 матчей.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Истанбула» состоит из двух матчей

    • Проигрышная серия «Хайденхайма» состоит из пяти матчей

    • В 2016 году «Истанбул» выиграл у «Хайденхайма» в товарищеской игре (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.54, а победа «Хайденхайма» — в 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Хайденхайм» несмотря на проигрыш с «Челси», имеет все шансы добиться победы в матче против «Истанбула».

    Ставка: Победа «Хайденхайма» с коэффициентом 2.66.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Истанбул» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Хайденхайм» увезёт три очка из Стамбула?
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