5 декабря в 37-м туре бразильской Серии А «Крузейро» на своем поле примет «Палмейрас». Начало поединка запланировано на 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: Клуб из города Белу-Оризонти с 49 очками разместился на девятой строке в турнирной таблице, но от восьмой, которая дает билет в КЛ, отстает всего лишь на пункт.

«Крузейро» выиграл 13 игр из 36 проведенных, десять раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составляет 41:39.

Последние матчи: «Лисы» в двух предыдущих турах чемпионата поочередно поделили очки с «Гремио» на своем поле и с «Брагантино» в гостях ( по 1:1), а ранее они уступили на выезде «Коринтиансу» со счетом 1:2.

Не сыграют: Кайо Жорже и Матеус Энрике пребывают в лазарете команды.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крузейро» не может победить вот уже на протяжении четырех поединков кряду с учетом всех турниров. За это время команда потерпела два фиаско и расписала два мировых результата. А в рамках Серии А «небесные» смогли отпраздновать только одну викторию за 11 предыдущих встреч. А также по пять раз за данный период они играли вничью и уступали.

«Палмейрас»

Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу за два тура до финиша чемпионата с 70 очками идет на второй строке, уступая лидеру три пункта.

«Палмейрас» выиграл 21 поединок из 36 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 58:31.

Последние матчи: «Поросята» в предыдущем туре дома проиграли главному конкуренту за золото — «Ботафого» со счетом 1:3. Перед этим они вышли победителями из трех матчей кряду, одолев «Гремио» 1:0, «Байю» 2:1 и «Атлетико Гойаниенсе» 1:0.

Не сыграют: Маркус Роча будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Палмейрас» проиграл свой последний поединок чемпионата. И это фиаско стало для команды вторым за предыдущие десять встреч в рамках Серии А. Также за данный период команда еще два матча свела вничью и добилась шести викторий, но в пяти случаях эти выигрыши были с разницей в один мяч. Отметим, что в гостях команда выиграла три поединка чемпионата из четырех минувших.

Статистика для ставок

В первом круге «Палмейрас» дома обыграл предстоящего оппонента со счетом 2:0

«Палмейрас» выиграл у «Крузейро» в пяти из шести предыдущих очных игр при одной ничьей

Пять минувших очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Палмейрас» букмекеры дают коэффициент 2.02. Ничья оценена в 3.40, а победа «Крузейро» оценена в 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.82 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Палмейрас» сможет обыграть такого удобного для себя соперника и отложит вопрос золотых медалей на последний тур.

Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» за 2.02.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет низовой тотал, ведь в последнее время между собой эти команды играли нерезультативно.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.82.