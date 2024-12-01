1 декабря в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Осер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» в 12 матчах настреляла всего 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 14 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась баллами. Поединок с ПСЖ завершился коллизией (0:3).

До того «Тулуза» уверенно расправилась с «Ренном» (2:0). Плюс несколько ранее команда минимально переиграла «Реймс».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Тулуза» до последней коллизии выиграла трижды кряду. Причем в тех победных матчах команда не пропускала.

Поединки с «Осером» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» добыла 3 победы при одной коллизии.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и в кадровом плане у них практически полная идиллия.

«Осер»

Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за попадание в еврокубки. На данный момент она находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Осер» лишь на один пункт отстают от шестой позиции. Вот только в свои ворота команда пропустила уже 19 мячей.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя баллами. Дома она минимально переиграла «Анже».

До того команда одолела амбициозный «Марсель» (3:1). Да и ершистый «Ренн» был буквально сметен с газона (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Осер» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Да и в психологическом плане команда на коне!

При этом «Осер» уже три года не может обыграть «Тулузу». А вот оборона команда результативно ошибается в среднем чуть реже двух раз за матч.

В кадровом плане у команды нынче почти полная идиллия. Да и трех своих последних поединках «Осер» победил.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да мотивация подняться в топ-6 у команды гигантская.

Статистика для ставок

«Тулуза» уже 3 года не проигрывает «Осеру»

«Осер» выиграл в 3 своих последних матчах

«Тулуза» в среднем забивает один гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Осер» способен преуспеть в плане реализации, к тому же явно прибавил в последнее время.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6, плюс традиционно успешно противостоят «Осеру».

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05