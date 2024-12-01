«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» в 12 матчах настреляла всего 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 14 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась баллами. Поединок с ПСЖ завершился коллизией (0:3).
До того «Тулуза» уверенно расправилась с «Ренном» (2:0). Плюс несколько ранее команда минимально переиграла «Реймс».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.
Состояние команды: «Тулуза» до последней коллизии выиграла трижды кряду. Причем в тех победных матчах команда не пропускала.
Поединки с «Осером» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» добыла 3 победы при одной коллизии.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и в кадровом плане у них практически полная идиллия.
«Осер»
Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за попадание в еврокубки. На данный момент она находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Осер» лишь на один пункт отстают от шестой позиции. Вот только в свои ворота команда пропустила уже 19 мячей.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя баллами. Дома она минимально переиграла «Анже».
До того команда одолела амбициозный «Марсель» (3:1). Да и ершистый «Ренн» был буквально сметен с газона (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Осер» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Да и в психологическом плане команда на коне!
При этом «Осер» уже три года не может обыграть «Тулузу». А вот оборона команда результативно ошибается в среднем чуть реже двух раз за матч.
В кадровом плане у команды нынче почти полная идиллия. Да и трех своих последних поединках «Осер» победил.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да мотивация подняться в топ-6 у команды гигантская.
Статистика для ставок
- «Тулуза» уже 3 года не проигрывает «Осеру»
- «Осер» выиграл в 3 своих последних матчах
- «Тулуза» в среднем забивает один гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Осер» способен преуспеть в плане реализации, к тому же явно прибавил в последнее время.
Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6, плюс традиционно успешно противостоят «Осеру».
Ставка: Ничья за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05