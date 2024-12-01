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    «Тулуза» — «Осер». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Осер»
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    «Тулуза»
    1 декабря в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Осер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тулуза» в 12 матчах настреляла всего 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 14 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась баллами. Поединок с ПСЖ завершился коллизией (0:3).

    До того «Тулуза» уверенно расправилась с «Ренном» (2:0). Плюс несколько ранее команда минимально переиграла «Реймс».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Тулуза» до последней коллизии выиграла трижды кряду. Причем в тех победных матчах команда не пропускала.

    Поединки с «Осером» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» добыла 3 победы при одной коллизии.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и в кадровом плане у них практически полная идиллия.

    «Осер»

    Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за попадание в еврокубки. На данный момент она находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Осер» лишь на один пункт отстают от шестой позиции. Вот только в свои ворота команда пропустила уже 19 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя баллами. Дома она минимально переиграла «Анже».

    До того команда одолела амбициозный «Марсель» (3:1). Да и ершистый «Ренн» был буквально сметен с газона (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Осер» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Да и в психологическом плане команда на коне!

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    При этом «Осер» уже три года не может обыграть «Тулузу». А вот оборона команда результативно ошибается в среднем чуть реже двух раз за матч.

    В кадровом плане у команды нынче почти полная идиллия. Да и трех своих последних поединках «Осер» победил.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да мотивация подняться в топ-6 у команды гигантская.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» уже 3 года не проигрывает «Осеру»

    • «Осер» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Тулуза» в среднем забивает один гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Осер» способен преуспеть в плане реализации, к тому же явно прибавил в последнее время.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6, плюс традиционно успешно противостоят «Осеру».

    Ставка: Ничья за 3.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Тулуза» — «Осер»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на паритет?!
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