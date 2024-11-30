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    Как после смены тренера сыграет «Лестер»?

    «Брентфорд» — «Лестер». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 ноября 2024 года

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    Йоан Висса
    «Брентфорд» примет на своем поле «Лестер» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 30 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине таблицы на 11-й позиции.

    Команда на пять баллов отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также на восемь пунктов опережает зону вылета (18-е место).

    Брентфорд — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

    В предыдущем туре «Пчелы» также в английском национальном первенстве одержали победу, с результатом 3:2 обыграв в домашних стенах «Борнмут».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Генри, Айер, Дасилва, Хики, дисквалифицирован — Нёргор.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» трижды выиграл при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на победу, особенно если учесть их чуть более высокий, чем у соперника, класс, а также фактор своего поля.

    Йоан Висса — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с семью голами.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» после 12-ти туров английского первенства набрал только 12 баллов. Закономерно, что накануне грядущей игры с поста его тренера был уволен Стив Купер.

    Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета только на один балл, поэтому вовсю участвует в борьбе за выживание.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Лисы» в домашних стенах потерпели поражение от «Челси» (1:2).

    Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив также проиграл, но на этот раз на выезде от «Манчестер Юнайтед», который забил три безответных мяча.

    Не сыграют: травмированы — Уинкс, Столярчик, Рикарду Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних безвыигрышных поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» четырежды проиграл и раз сыграл вничью.

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    Данная форма говорит об откровенно плохих шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем более на поле непростого соперника, тем не менее, возможно, им поможет новый тренер Бен Доусон.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «Брентфорд» не выиграл

    • в трех из шести последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из шести последних поединков гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

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    «Брентфорд» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Как после смены тренера сыграет «Лестер»?
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