Брентфорд
Лестер
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине таблицы на 11-й позиции.
Команда на пять баллов отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также на восемь пунктов опережает зону вылета (18-е место).
Брентфорд — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).
В предыдущем туре «Пчелы» также в английском национальном первенстве одержали победу, с результатом 3:2 обыграв в домашних стенах «Борнмут».
Не сыграют: травмированы — Генри, Айер, Дасилва, Хики, дисквалифицирован — Нёргор.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» трижды выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на победу, особенно если учесть их чуть более высокий, чем у соперника, класс, а также фактор своего поля.
Йоан Висса — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с семью голами.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» после 12-ти туров английского первенства набрал только 12 баллов. Закономерно, что накануне грядущей игры с поста его тренера был уволен Стив Купер.
Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета только на один балл, поэтому вовсю участвует в борьбе за выживание.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Лисы» в домашних стенах потерпели поражение от «Челси» (1:2).
Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив также проиграл, но на этот раз на выезде от «Манчестер Юнайтед», который забил три безответных мяча.
Не сыграют: травмированы — Уинкс, Столярчик, Рикарду Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних безвыигрышных поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» четырежды проиграл и раз сыграл вничью.
Данная форма говорит об откровенно плохих шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем более на поле непростого соперника, тем не менее, возможно, им поможет новый тренер Бен Доусон.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в двух из трех последних матчей «Брентфорд» не выиграл
- в трех из шести последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
- 2.05Мальорка — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.17Ростов — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.55Алавес — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.
При этом в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из шести последних поединков гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40