«Брентфорд» примет на своем поле «Лестер» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 30 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине таблицы на 11-й позиции.

Команда на пять баллов отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также на восемь пунктов опережает зону вылета (18-е место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

В предыдущем туре «Пчелы» также в английском национальном первенстве одержали победу, с результатом 3:2 обыграв в домашних стенах «Борнмут».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Генри, Айер, Дасилва, Хики, дисквалифицирован — Нёргор.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» трижды выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на победу, особенно если учесть их чуть более высокий, чем у соперника, класс, а также фактор своего поля.

Йоан Висса — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с семью голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» после 12-ти туров английского первенства набрал только 12 баллов. Закономерно, что накануне грядущей игры с поста его тренера был уволен Стив Купер.

Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета только на один балл, поэтому вовсю участвует в борьбе за выживание.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Лисы» в домашних стенах потерпели поражение от «Челси» (1:2).

Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив также проиграл, но на этот раз на выезде от «Манчестер Юнайтед», который забил три безответных мяча.

Не сыграют: травмированы — Уинкс, Столярчик, Рикарду Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних безвыигрышных поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» четырежды проиграл и раз сыграл вничью.

Данная форма говорит об откровенно плохих шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем более на поле непростого соперника, тем не менее, возможно, им поможет новый тренер Бен Доусон.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Брентфорд» не выиграл

в трех из шести последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из шести последних поединков гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40