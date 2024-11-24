24 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 13-ти туров испанского первенства набрала 15 очков и находится на 13-й позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на один балл отстает от нынешнего соперника, а также на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Ла Лиги «Севилья» на чужом поле потерпела поражение от «Леганеса» (0:1).

Перед этим андалузцы также проиграли, когда в предыдущем поединке испанского первенства в домашних стенах потерпели поражение от «Реал Сосьедада» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Нюланн и Эджуке, дисквалифицирован — Агуме.

Состояние команды: в двух последних играх (оба — в рамках Ла Лиги) «Севилья» проиграла после двух побед кряду — в чемпионате и Кубке Испании.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, поэтому им будет непросто вернуться на победный путь, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник демонстрирует неплохие результаты.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 12-ти поединков испанского первенства набрал 16 очков.

Команда находится в середине турнирной таблицы и занимает 12-ю строчку, на четыре балла отставая от зоны еврокубков и на шесть пунктов опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 13-й тур Ла Лиги, мадридский клуб на своем поле проиграл «Лас-Пальмас» (1:3).

Перед этим коллектив в рамках первого раунда Кубка Испании разгромно обыграл в чужих стенах заштатный «Вильямуриэль» с результатом 5:0.

Не сыграют: травмирован — Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Райо Вальекано» проиграл лишь дважды при четырех победах и трех ничьих.

Это свидетельствует о неплохой форме гостей, которая позволяет им рассчитывать на если не на три очка, то по крайней мере на одно, пусть даже и на чужом поле.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Севилья» выиграла

в четырех последних матчах «Севильи» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, победа «Райо Вальекано» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь им это удалось в трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 3.30