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    «Болонья» вновь удачно сыграет в Риме?

    «Лацио» — «Болонья». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Серия А, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Болонья»
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    «Болонья»
    24 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Ноября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:45 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Лацио»

    Турнирное положение: После 12 проведенных туров римский коллектив с 25 очками идет на пятой строке, но от первого «Наполи» отстает всего лишь на балл.

    «Лацио» выиграл восемь встреч из 12 проведенных, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 25:14.

    Лацио — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем поединке чемпионата Италии «орлы» на выезде смогли минимально выиграть у аутсайдера «Монцы» со счетом 1:0. Перед этим они с одинаковым результатом поочередно одолели в Риме португальский «Порту» в Лиге Европы и «Кальяри» в рамках Серии А.

    Не сыграют: Гаэтано Кастровилли и Булайе Диа — вне игры.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Сейчас у «Лацио» 6-матчевая победная серия с учетом всех турниров. И в трех случаях данного отрезка коллектив смог сохранить свои ворота на замке. Всего же за 11 предыдущих встреч в различных соревнованиях римляне смогли победить в десяти поединках и раз за это время проиграли, уступив в Турине «Юве» 0:1 в середине октября.

    «Болонья»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 18 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в таблице и на шесть баллов отстает от шестой.

    «Болонья» выиграла четыре поединка из 11 проведенных, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей составляет 15:13.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «красно-синие» в Риме смогли обыграть «Рому» со счетом 3:2. Немногим ранее они в рамках Лиги чемпионов дома уступили «Монако» со счетом 0:1 и с таким же результатом в родных стенах переиграли «Лечче» в Серии А.

    Не сыграют: Уссама Эль-Аззузи, Томмазо Побега и Льюис Фергюсон пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Италии у «Болоньи» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре виктории и пять мировых исходов. Причем в трех предыдущих поединках Серии А команда только побеждала и дважды в этих случаях с сухим счетом. Перед этим же в рамках первенства страны коллектив расписал три мировых результата кряду.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Болонья» дважды обыграла «Лацио» — 2:1 и 1:0

    • Перед этим три из четырех встреч остались за римлянами и раз была ничья

    • Три из четырех предыдущих очных поединков этих клубов принесли ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.93, победа «Болоньи» — 4.35, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: От поединка команд, которые неплохо играют у своих ворот, стоит ждать низового исхода. К тому же на это еще указывает очная статистика. В общем, ставим на ТМ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.75.

    Прогноз: И также еще рискнем поставить на непроигрыш «Болоньи», которая в текущем первенстве уступала реже, чем «Лацио».

    Ставка: Х2 за 1.93.

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    «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» вновь удачно сыграет в Риме?
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