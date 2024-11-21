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    Очередное поражение «Пахтакора»?

    «Пахтакор» — АГМК. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 21 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — АГМК
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    Максим Шацких
    21 ноября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и АГМК. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 21 Ноября 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 16:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» борется за серебряные медали чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» отстает от 2 позиции всего на 3 очка. А вот средняя результативность команды Максима Шацких не достигает 2 голов за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Шацких были разгромлены «Навбахором» (2:5).

    При этом «Пахтакор» до того минимально уступил «Аль-Раяну». Зато немногим ранее команда нанесла поражение «Андижану» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бехруз Аскаров — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пахтакор» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 33 раза в 24 матчах чемпионата.

    Матчи с АГМК для команды традиционно складываются продуктивно. Из 5 последних очных поединков «Пахтакор» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. При нынешней диспозиции команда Шацких обязана обыгрывать прямого конкурента.

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК борется за серебряные медали чемпионата. Команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем АГМК имеет не столь надежные тылы. В 24 поединках чемпионата Узбекистана команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. АГМК не сумел одолеть «Олимпик» (2:2).

    При этом до того команда не смогла переиграть «Металлург» Бекабад (1:1). А вот встреча с ферганским «Нефтчи» завершилась поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне АГМК находится не в лучшей психологической ситуации. В четырех своих последних матчах команда не побеждала.

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    А вот атакует АГМК весьма прилично. В 24 поединках узбекского чемпионата команда наколотила 37 мячей в ворота соперников.

    При этом команда в двух последних очных встречах с «Пахтакором» по разу сыграла вничью и победила. Плюс оппонент нынче переживает сложный период.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. АГМК выглядит весьма солидно в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

    • АГМК не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Пахтакор» проиграл в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.11, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.79.

    Прогноз: АГМК явно постарается наконец-то вернуться на победный путь.

    Обе команды сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать активных атак.

    Ставка: Победа АГМК за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.11

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    «Пахтакор» — АГМК: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. Очередное поражение «Пахтакора»?
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