Пахтакор
AGMK
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» борется за серебряные медали чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» отстает от 2 позиции всего на 3 очка. А вот средняя результативность команды Максима Шацких не достигает 2 голов за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Шацких были разгромлены «Навбахором» (2:5).
При этом «Пахтакор» до того минимально уступил «Аль-Раяну». Зато немногим ранее команда нанесла поражение «Андижану» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Бехруз Аскаров — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Пахтакор» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 33 раза в 24 матчах чемпионата.
Матчи с АГМК для команды традиционно складываются продуктивно. Из 5 последних очных поединков «Пахтакор» победил 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. При нынешней диспозиции команда Шацких обязана обыгрывать прямого конкурента.
АГМК
Турнирное положение: АГМК борется за серебряные медали чемпионата. Команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем АГМК имеет не столь надежные тылы. В 24 поединках чемпионата Узбекистана команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. АГМК не сумел одолеть «Олимпик» (2:2).
При этом до того команда не смогла переиграть «Металлург» Бекабад (1:1). А вот встреча с ферганским «Нефтчи» завершилась поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне АГМК находится не в лучшей психологической ситуации. В четырех своих последних матчах команда не побеждала.
А вот атакует АГМК весьма прилично. В 24 поединках узбекского чемпионата команда наколотила 37 мячей в ворота соперников.
При этом команда в двух последних очных встречах с «Пахтакором» по разу сыграла вничью и победила. Плюс оппонент нынче переживает сложный период.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. АГМК выглядит весьма солидно в плане реализации.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- АГМК не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Пахтакор» проиграл в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.11, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.79.
- 2.22Кыргызалтын — Алдиер: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.60Алай — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.85Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: АГМК явно постарается наконец-то вернуться на победный путь.
Обе команды сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать активных атак.
Ставка: Победа АГМК за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.11