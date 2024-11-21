21 ноября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и АГМК. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» борется за серебряные медали чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» отстает от 2 позиции всего на 3 очка. А вот средняя результативность команды Максима Шацких не достигает 2 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Подопечные Шацких были разгромлены «Навбахором» (2:5).

При этом «Пахтакор» до того минимально уступил «Аль-Раяну». Зато немногим ранее команда нанесла поражение «Андижану» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бехруз Аскаров — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пахтакор» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 33 раза в 24 матчах чемпионата.

Матчи с АГМК для команды традиционно складываются продуктивно. Из 5 последних очных поединков «Пахтакор» победил 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. При нынешней диспозиции команда Шацких обязана обыгрывать прямого конкурента.

АГМК

Турнирное положение: АГМК борется за серебряные медали чемпионата. Команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем АГМК имеет не столь надежные тылы. В 24 поединках чемпионата Узбекистана команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. АГМК не сумел одолеть «Олимпик» (2:2).

При этом до того команда не смогла переиграть «Металлург» Бекабад (1:1). А вот встреча с ферганским «Нефтчи» завершилась поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне АГМК находится не в лучшей психологической ситуации. В четырех своих последних матчах команда не побеждала.

А вот атакует АГМК весьма прилично. В 24 поединках узбекского чемпионата команда наколотила 37 мячей в ворота соперников.

При этом команда в двух последних очных встречах с «Пахтакором» по разу сыграла вничью и победила. Плюс оппонент нынче переживает сложный период.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. АГМК выглядит весьма солидно в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

АГМК не побеждал в 4 своих последних поединках

«Пахтакор» проиграл в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.11, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.79.

Прогноз: АГМК явно постарается наконец-то вернуться на победный путь.

Обе команды сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать активных атак.

Ставка: Победа АГМК за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.11