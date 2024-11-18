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    Тунис — Гамбия. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тунис — Гамбия
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    Вахби Хазри
    18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Тунис и Гамбия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тунис — Гамбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 18 Ноября 2024 года

    Тунис

  • Тунис
    •  Тунис 22:00 Гамбия

    Гамбия

  • Банжул
    •

    Тунис

    Турнирное положение: Тунисцы уже обеспечили себе проход в финальную часть турнира. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Тунис в 5 турах квалификации добыл 10 очков. При этом тунисцы намерены завершить квалификацию на вершине своего квартета.

    Тунис — Гамбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Тунисцы переиграли Мадагаскар (3:2).

    А вот до того Тунис не смог одолеть Коморские острова (1:1). При этом чуть раньше команда минимально уступила тем же коморцам.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Важди Кешрида — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тунисцам победы даются уж слишком натужно. Да и забила команда всего 7 мячей в 5 матчах квалификации.

    Матчи с Гамбией для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных поединках Тунис выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать первыми. Вот только ершистых гамбийцев команда не обыгрывает уже 14 лет.

    Гамбия

    Турнирное положение: Гамбия нынешний отбор проводит неудачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем Гамбия в 5 матчах группы набрала всего 5 очков. Да и выше нынешней третьей позиции команда уже не поднимется.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Гамбийцы уступили коморцам (1:2).

    До того команда минимально переиграла Мадагаскар. А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее также завершился паритетом (1:1).

    Вообще же, Гамбия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гамбийцы растеряли немало очков н ровном месте. Да и вообще, результаты команды стабильными явно не назовешь.

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    При этом Гамбия намерена дать бой тунисцам. Даже в ничего не решающем матче команда мотивирована проявить свои лучшие качества.

    Наверняка в этой встрече номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом в двух последних очных поединках гамбийцы оказывались сильнее Туниса.

    И уж точно номинальные гости не сдадутся за здорово живешь. Да и соперник уж точно не блещет пресловутой монолитностью.

    Статистика для ставок

    • Тунисцы не проигрывали в 2 своих последних поединках

    • Гамбия в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Тунисцы проиграли Гамбии в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.70.

    Прогноз: Тунис явно намерен финишировать на первой строчке в своем квартете, однако частенько пропускает.

    Гамбийцы в нынешней квалификации выглядят не столь уверенно, плюс уже потеряли турнирную мотивацию.

    Ставка: Обе забьют за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    Тунис — Гамбия: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
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