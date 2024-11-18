Тунис
Гамбия
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы уже обеспечили себе проход в финальную часть турнира. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Тунис в 5 турах квалификации добыл 10 очков. При этом тунисцы намерены завершить квалификацию на вершине своего квартета.
Тунис — Гамбия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Тунисцы переиграли Мадагаскар (3:2).
А вот до того Тунис не смог одолеть Коморские острова (1:1). При этом чуть раньше команда минимально уступила тем же коморцам.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Важди Кешрида — дисквалифицирован.
Состояние команды: Тунисцам победы даются уж слишком натужно. Да и забила команда всего 7 мячей в 5 матчах квалификации.
Матчи с Гамбией для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных поединках Тунис выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать первыми. Вот только ершистых гамбийцев команда не обыгрывает уже 14 лет.
Гамбия
Турнирное положение: Гамбия нынешний отбор проводит неудачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем Гамбия в 5 матчах группы набрала всего 5 очков. Да и выше нынешней третьей позиции команда уже не поднимется.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Гамбийцы уступили коморцам (1:2).
До того команда минимально переиграла Мадагаскар. А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее также завершился паритетом (1:1).
Вообще же, Гамбия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гамбийцы растеряли немало очков н ровном месте. Да и вообще, результаты команды стабильными явно не назовешь.
При этом Гамбия намерена дать бой тунисцам. Даже в ничего не решающем матче команда мотивирована проявить свои лучшие качества.
Наверняка в этой встрече номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом в двух последних очных поединках гамбийцы оказывались сильнее Туниса.
И уж точно номинальные гости не сдадутся за здорово живешь. Да и соперник уж точно не блещет пресловутой монолитностью.
Статистика для ставок
- Тунисцы не проигрывали в 2 своих последних поединках
- Гамбия в среднем забивает аккурат гол за матч
- Тунисцы проиграли Гамбии в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.70.
- 1.80Норвегия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Тунис явно намерен финишировать на первой строчке в своем квартете, однако частенько пропускает.
Гамбийцы в нынешней квалификации выглядят не столь уверенно, плюс уже потеряли турнирную мотивацию.
Ставка: Обе забьют за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00