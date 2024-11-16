Швеция
Словакия
Швеция
Турнирное положение: За два тура до финиша этого розыгрыша группового этапа Лиги наций сборная Швеции с 10 очками идет во главе своего квартета, но вторую строку опережает лишь по разнице мячей.
Шведы в четырех проведенных встречах смогли отпраздновать три виктории и раз сыграли вничью, забили 11 мячей при всего трех пропущенных.
Швеция — Словакия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Желто-синие» в этом розыгрыше Лиги наций смогли дважды выиграть у Эстонии (по 3:0) и раз обыграли в гостевой встрече Азербайджан 3:1, а также расписали выездную мировую с предстоящим противником со счетом 2:2, ведя по ходу матча 2:0.
Не сыграют: Защитник Алекс Дуглас будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: К предстоящей игре сборная Швеции подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период скандинавы расписали одну результативную мировую и трижды смогли выиграть, пропусти в этих встречах лишь гол при девяти забитых. Но перед этой серией они проиграли три поединка из четырех проведенных и раз смогли выиграть. Правда, все матчи за этот промежуток времени были товарищескими.
Словакия
Турнирное положение: В турнирной таблице данного квартета национальная команда Словакии идет второй, имея в своем активе те же 10 баллов.
Словаки отпраздновали три виктории и раз сыграли вничью, забили восемь мячей в ворота соперников и пропустили три мяча.
Последние матчи: «Соколы» в текущем турнире дважды справились с Азербайджаном (2:0 дома и 3:1 на выезде), и одолели в гостевой встрече команду Эстонии со счетом 1:0. А также еще расписали на своем поле ничью с предстоящим оппонентом 2:2.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: С учетом всех сыгранных турниров у сборной Словакии только одно поражение за десять предыдущих встреч в основное время, которое было еще на групповой стадии Евро-2024 от Украины 1:2. В остальных же девяти поединках этого отрезка коллектив расписал три мировых результата и шесть раз смог выиграть. Сейчас у команды 6-матчевая серия без фиаско с учетом основного времени, где она поровну поделила выигрыши и ничьи.
Статистика для ставок
- В этом турнире данные команды расписали мировую 2:2 на поле Словакии
- Всего же между собой эти сборные провели семь игр, три из которых выиграли шведы и четыре раза они еще играли вничью
- И пять из семи этих встреч носили низовой характер
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швеции — 1.73, победа Словакии — 4.94, ничья — 4.27.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.16 соответственно.
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Прогноз: В данном противостоянии рекомендуем поставить на низовой характер, так как зачастую между собой эти сборные играют по низам, да и в сейчас вряд ли порадуют открытым и атакующим футболом.
Ставка: ТМ 2,5 за 2.16.
Прогноз: И также еще рискнем поставить здесь с Х на Словакию, которая в своем последнем отрезке уступала крайне редко.
Ставка: Х2 за 2.22.