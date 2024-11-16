16 ноября в 5-м туре Лиги наций дивизиона С сборная Швеции на своем поле примет национальную команду Словакии. начало игры запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швеция

Турнирное положение: За два тура до финиша этого розыгрыша группового этапа Лиги наций сборная Швеции с 10 очками идет во главе своего квартета, но вторую строку опережает лишь по разнице мячей.

Шведы в четырех проведенных встречах смогли отпраздновать три виктории и раз сыграли вничью, забили 11 мячей при всего трех пропущенных.

Последние матчи: «Желто-синие» в этом розыгрыше Лиги наций смогли дважды выиграть у Эстонии (по 3:0) и раз обыграли в гостевой встрече Азербайджан 3:1, а также расписали выездную мировую с предстоящим противником со счетом 2:2, ведя по ходу матча 2:0.

Не сыграют: Защитник Алекс Дуглас будет отбывать дисквалификацию.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К предстоящей игре сборная Швеции подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период скандинавы расписали одну результативную мировую и трижды смогли выиграть, пропусти в этих встречах лишь гол при девяти забитых. Но перед этой серией они проиграли три поединка из четырех проведенных и раз смогли выиграть. Правда, все матчи за этот промежуток времени были товарищескими.

Словакия

Турнирное положение: В турнирной таблице данного квартета национальная команда Словакии идет второй, имея в своем активе те же 10 баллов.

Словаки отпраздновали три виктории и раз сыграли вничью, забили восемь мячей в ворота соперников и пропустили три мяча.

Последние матчи: «Соколы» в текущем турнире дважды справились с Азербайджаном (2:0 дома и 3:1 на выезде), и одолели в гостевой встрече команду Эстонии со счетом 1:0. А также еще расписали на своем поле ничью с предстоящим оппонентом 2:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: С учетом всех сыгранных турниров у сборной Словакии только одно поражение за десять предыдущих встреч в основное время, которое было еще на групповой стадии Евро-2024 от Украины 1:2. В остальных же девяти поединках этого отрезка коллектив расписал три мировых результата и шесть раз смог выиграть. Сейчас у команды 6-матчевая серия без фиаско с учетом основного времени, где она поровну поделила выигрыши и ничьи.

Статистика для ставок

В этом турнире данные команды расписали мировую 2:2 на поле Словакии

Всего же между собой эти сборные провели семь игр, три из которых выиграли шведы и четыре раза они еще играли вничью

И пять из семи этих встреч носили низовой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швеции — 1.73, победа Словакии — 4.94, ничья — 4.27.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.16 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии рекомендуем поставить на низовой характер, так как зачастую между собой эти сборные играют по низам, да и в сейчас вряд ли порадуют открытым и атакующим футболом.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.16.

Прогноз: И также еще рискнем поставить здесь с Х на Словакию, которая в своем последнем отрезке уступала крайне редко.

Ставка: Х2 за 2.22.