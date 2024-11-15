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    Кто выиграет схватку за лидерство?

    Уганда — ЮАР. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, отбор на Кубок африканских наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уганда — ЮАР
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    15 ноября в матче пятого тура отбора на Кубок африканских наций 2025 года по футболу сыграют Уганда и ЮАР. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уганда — ЮАР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Ноября 2024 года

    Уганда

  • Кампала
    •  Уганда 16:00 ЮАР

    ЮАР

  • Кейптаун Претория
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    Уганда

    Турнирное положение: Уганда после четырех туров группового раунда квалификации на континентальный форум набрала 10 баллов.

    Уганда занимает первую позицию в группе K, на два очка опережая своего нынешнего соперника, а также на шесть пунктов третьего в квартете Конго.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура отбора на Кубок африканских наций сборная на выезде обыграла Южный Судан (2:1).

    Перед этим в поединке против этого же соперника в рамках третьего тура квалификации турнира в домашних стенах коллектив обыграл с минимальным результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор Кубка наций, Уганда одержала победы.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее уровень и выступления соперника, который мотивирован сместить их с вершины, не обещает им легкой жизни.

    Денис Омеди — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций с двумя голами.

    ЮАР

    Турнирное положение: ЮАР после четырех стартовых туров в своей группе квалификации на континентальное первенство набрала восемь очков.

    ЮАР занимает вторую позицию, на два балла отставая от лидера квартета Уганды, а также на четыре пункта опережая третьего в таблице Конго.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура отбора на Кубок африканских наций сборная на выезде разошлась миром с Конго (1:1).

    Перед этим в поединке третьего тура данного турнира против этого же соперника на своем поле коллектив одержал разгромную победу со счетом 5:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые были как официальными, так и товарищескими, ЮАР не проиграл при пяти победах и семи ничьих.

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    Такая форма сулит хорошие шансы гостям если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем более их уровень примерно соответствует классу оппонента.

    Лайл Фостер, Талент Мбата и Тебохо Мокоэна — лучшие бомбардиры команды в отборе на турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Уганда выиграла

    • в трех из четырех последних матчей ЮАР забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей ЮАР забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЮАР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 2.90, успех Уганды — в 3.05.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: Уганда не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45

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    Уганда — ЮАР: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет схватку за лидерство?
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