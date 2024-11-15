Эквадор
Боливия
Эквадор
Турнирное положение: эквадорская национальная команда пока что выступает достаточно средне.
«Триколор» смог набрать 13 очков и в настоящий момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Эквадор — Боливия: коэффициенты букмекеров
Главный коллектив Эквадора смог забить только шесть мячей, а пропустил и вовсе только четыре.
Последние матчи: в прошлых турах эквадорцы сыграли вничью с Уругваем (0:0) и Парагваем (0:0).
В сентябре же Эквадор переиграл Перу (1:0) и проиграл Бразилии (0:1).
До этого же сборная Эквадора смогла дойти до четвертьфинала Кубка Америки, где уступила по пенальти Аргентине.
Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Себастьяна Беккасесе претендуют на выход на главное мировое первенство четырехлетия.
Эквадорцы мало забивают, но еще меньше пропускают. С Эквадором легко точно никому не бывает. На прошлом чемпионате мира команда выступала.
Боливия
Турнирное положение: главная команда Боливии в этот раз тоже борется за то, чтобы выйти на чемпионат мира.
Боливийцы смогли набрать 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Боливийская национальная команда забила всего 11 мячей, а в свои пропустила целых 21.
Последние матчи: в октябре Боливия уступила Аргентине (0:6), но победила Колумбию (1:0).
В сентябре же сборная Боливии выиграла у Чили (2:1) и Венесуэлы (4:0).
До этого подопечные Антонио Карлоса Заго проиграли все три матча Кубка Америки.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: последний раз боливийцы выступали на чемпионатах мира еще в далеком 1994 году. Сейчас у них есть отличная возможность для того, чтобы постараться вновь выйти на главный турнир четырехлетия.
Боливия всегда опасна на своем поле, но на выезде у нее тоже иногда получается давать бой. Сейчас боливийцы в борьбе, но для того, чтобы в ней оставаться, нужно продолжать постоянно набирать очки.
Статистика для ставок
- Эквадор не проигрывает на протяжении 3 матчей
- Боливия выиграла 3 из последних 4 матчей
- В прошлом очном матче 13 июня Эквадор победил Боливию со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.19. Ничья — в 6.90, победа Боливии — в 16.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Эквадор в последнее время очень мало как забивает, так и пропускает, поэтому предположим, что будет забито мало мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.45.
Прогноз: также поставим на то, что если Боливия и проиграет в этой игре, то сделает это не крупно.
Ставка: победа Боливии с форой+2 за 1.90.