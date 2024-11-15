15 ноября в квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют Эквадор и Боливия. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Боливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: эквадорская национальная команда пока что выступает достаточно средне.

«Триколор» смог набрать 13 очков и в настоящий момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Главный коллектив Эквадора смог забить только шесть мячей, а пропустил и вовсе только четыре.

Последние матчи: в прошлых турах эквадорцы сыграли вничью с Уругваем (0:0) и Парагваем (0:0).

В сентябре же Эквадор переиграл Перу (1:0) и проиграл Бразилии (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

До этого же сборная Эквадора смогла дойти до четвертьфинала Кубка Америки, где уступила по пенальти Аргентине.

Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Себастьяна Беккасесе претендуют на выход на главное мировое первенство четырехлетия.

Эквадорцы мало забивают, но еще меньше пропускают. С Эквадором легко точно никому не бывает. На прошлом чемпионате мира команда выступала.

Боливия

Турнирное положение: главная команда Боливии в этот раз тоже борется за то, чтобы выйти на чемпионат мира.

Боливийцы смогли набрать 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Боливийская национальная команда забила всего 11 мячей, а в свои пропустила целых 21.

Последние матчи: в октябре Боливия уступила Аргентине (0:6), но победила Колумбию (1:0).

В сентябре же сборная Боливии выиграла у Чили (2:1) и Венесуэлы (4:0).

До этого подопечные Антонио Карлоса Заго проиграли все три матча Кубка Америки.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: последний раз боливийцы выступали на чемпионатах мира еще в далеком 1994 году. Сейчас у них есть отличная возможность для того, чтобы постараться вновь выйти на главный турнир четырехлетия.

Боливия всегда опасна на своем поле, но на выезде у нее тоже иногда получается давать бой. Сейчас боливийцы в борьбе, но для того, чтобы в ней оставаться, нужно продолжать постоянно набирать очки.

Статистика для ставок

Эквадор не проигрывает на протяжении 3 матчей

Боливия выиграла 3 из последних 4 матчей

В прошлом очном матче 13 июня Эквадор победил Боливию со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.19. Ничья — в 6.90, победа Боливии — в 16.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: Эквадор в последнее время очень мало как забивает, так и пропускает, поэтому предположим, что будет забито мало мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.45.

Прогноз: также поставим на то, что если Боливия и проиграет в этой игре, то сделает это не крупно.

Ставка: победа Боливии с форой+2 за 1.90.