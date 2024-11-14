Сборная Финляндии сыграет на выезде против команды Ирландии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландия в четырех матчах набрала три очка. Разница мячей составляет 2-7. Команда уже не имеет шансов побороться за повышение в Лигу А Лигу наций.

Последние матчи: В прошлом туре Ирландия проиграла Греции со счетом 0:2. Ирландцы в текущем розыгрыше Лиги наций добыли только одну победу. Удалось одолеть Финляндию (2:1).

Состояние команды: У Ирландии есть отличная возможность завоевать три очка. Букмекеры считают, что хозяева смогут добиться успеха.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Чтобы не вылететь в Лигу C, ирландцам достаточно не уступить в предстоящем матче. Такая задача команде абсолютно по силам. Однако вряд ли Ирландия будет играть на ничью. Хозяева постараются порадовать фанатов победой.

Финляндия

Турнирное положение: Финляндия разочаровывает своих поклонников в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда проиграла все четыре матча. Финны замыкают таблицу своей группы.

Последние матчи: В октябре сборная Финляндии проиграла Ирландии со счетом 1:2. Затем команда уступила Англии (1:3).

В сентябре Финляндия в гостях с «сухим» счетом проиграла Греции (0:3) и Англии (0:2).

Состояние команды: Финны уже лишились шансов занять одно из первых двух мест в квартете. Однако команда еще может не вылететь в Лигу С.

Чтобы сохранить прописку в Лиге В, Финляндии нужна победа над Ирландией, желательно с разницей в два мяча. При равенстве очков на финише группового этапа у финнов может быть перевес над соперником по личным встречам.

Статистика для ставок

Финляндия не побеждает в шести матчах кряду: пять поражений и одна ничья

Финляндия пропускает минимум один гол уже в девяти матчах подряд

В рейтинге ФИФА сборная Ирландии занимает 63-е место, Финляндия немного ниже — 66-я позиция

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на сборную Ирландии в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу Финляндии — за 5.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.25 и 1.57 соответственно.

Прогноз: Ирландия одержала лишь одну победу. Команда на своем поле приложит все силы, чтобы завоевать три очка.

Ставка: победа Ирландии за 1.70.

Прогноз: также поставим на то, что команды сыграют результативно и забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.