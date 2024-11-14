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    Команды сыграют результативно?

    Ирландия — Финляндия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Лигу наций 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Финляндия
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    Сборная Ирландии
    Сборная Финляндии сыграет на выезде против команды Ирландии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 14 Ноября 2024 года

    Ирландия

  • Дублин
    •  Ирландия 22:45 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия в четырех матчах набрала три очка. Разница мячей составляет 2-7. Команда уже не имеет шансов побороться за повышение в Лигу А Лигу наций.

    Последние матчи: В прошлом туре Ирландия проиграла Греции со счетом 0:2. Ирландцы в текущем розыгрыше Лиги наций добыли только одну победу. Удалось одолеть Финляндию (2:1).

    Ирландия — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    Состояние команды: У Ирландии есть отличная возможность завоевать три очка. Букмекеры считают, что хозяева смогут добиться успеха.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Чтобы не вылететь в Лигу C, ирландцам достаточно не уступить в предстоящем матче. Такая задача команде абсолютно по силам. Однако вряд ли Ирландия будет играть на ничью. Хозяева постараются порадовать фанатов победой.

    Финляндия

    Турнирное положение: Финляндия разочаровывает своих поклонников в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда проиграла все четыре матча. Финны замыкают таблицу своей группы.

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    • Последние матчи: В октябре сборная Финляндии проиграла Ирландии со счетом 1:2. Затем команда уступила Англии (1:3).

    В сентябре Финляндия в гостях с «сухим» счетом проиграла Греции (0:3) и Англии (0:2).

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    Состояние команды: Финны уже лишились шансов занять одно из первых двух мест в квартете. Однако команда еще может не вылететь в Лигу С.

    Чтобы сохранить прописку в Лиге В, Финляндии нужна победа над Ирландией, желательно с разницей в два мяча. При равенстве очков на финише группового этапа у финнов может быть перевес над соперником по личным встречам.

    Статистика для ставок

    • Финляндия не побеждает в шести матчах кряду: пять поражений и одна ничья

    • Финляндия пропускает минимум один гол уже в девяти матчах подряд

    • В рейтинге ФИФА сборная Ирландии занимает 63-е место, Финляндия немного ниже — 66-я позиция

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на сборную Ирландии в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу Финляндии — за 5.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.25 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: Ирландия одержала лишь одну победу. Команда на своем поле приложит все силы, чтобы завоевать три очка.

    Ставка: победа Ирландии за 1.70.

    Прогноз: также поставим на то, что команды сыграют результативно и забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

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    Ирландия — Финляндия: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативно?
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