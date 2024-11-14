Фламенго
Атлетико Минейро
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» в нынешнем сезоне не борется за чемпионство. Клуб идет 5-м в таблице. Отставание от лидера составляет 7 очков.
Последние матчи: После октябрьской международной паузы «Фламенго» провел семь матчей, из них 4 в Серии А.
Домашняя статистика у «Фламенго» 7-я в дивизионе, +10=3-3, разница мячей — 25:17. Победа над «Атлетико Минейро» приблизит «Фламенго» к «Ботафого» на расстояние в семь очков за пять туров до конца турнира.
Не сыграют: Эвертон, Педро и Винья.
Состояние команды: Клуб находится в неплохой форме. «Фламенго» не проигрывает в пяти матчах кряду во всех турнирах.
На днях «Фламенго» порадовал своих фанатов, выиграв национальный кубок. Клуб в финале по сумме двух встреч одолел как раз «Атлетико Минейро».
В чемпионате клубу важно финишировать в топ-5, поскольку это дает прямую путевку в Кубок Либертадорес.
Клубы в нынешнем сезоне встречались друг с другом трижды. Во всех случаях побеждали футболисты «Фламенго».
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» сейчас идет на 11-м месте в таблице. У клуба 41 набранное очко. Команда забила 42 гола и пропустила 46 мячей.
Последние матчи: В последнем туре клуб в гостях уступил «Атлетико Гойяниенсе» со счетом 0:1.
У «Атлетико Минейро» есть два матча в запасе. Складывается ощущение, что команда решила пожертвовать чемпионатом ради других турниров. В частности, клуб добрался до финала Кубка Бразилии, в котором потерпел поражение.
В конце ноября «Атлетико Минейро» сразится в финале Кубка Либертадорес с «Ботафого». Встреча пройдет в конце ноября.
Не сыграют: Халк и Паулиньо.
Состояние команды: «Атлетико Минейро» находится не в лучшей форме. Клуб не проигрывает уже 5 встреч подряд во всех турнирах.
Если команда прибавит на финише, то может подняться в топ-7. Однако такой расклад маловероятен.
Гостевая статистика у «Атлетико Минейро» 7-я в дивизионе, +4=5-6, разница мячей — 18:23.
Статистика для ставок
- «Фламенго» выиграл 4 из 5 последних домашних встреч
- «Атлетико Минейро» не побеждает восемь матчей кряду на выезде во всех турнирах
- Команды трижды играли между собой в этом сезоне, во всех случаях побеждали футболисты «Фламенго»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Фламенго» букмекеры дают коэффициент 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа «Атлетико Минейро» оценена в 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.70 соответственно.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: «Фламенго» должен добиться успеха в родных стенах. Скорее всего, команде удастся победить.
Cтавка: победа «Фламенго» за 1.85.
Прогноз: в первом тайме команды не станут форсировать события. На перерыв клубы пойдут при равном счете.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.05.