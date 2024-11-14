«Фламенго» на своем поле сыграет против «Атлетико» Минейро в 33-м туре чемпионата Бразилии. Встреча состоится 14 ноября и начнется в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Атлетико» Минейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» в нынешнем сезоне не борется за чемпионство. Клуб идет 5-м в таблице. Отставание от лидера составляет 7 очков.

Последние матчи: После октябрьской международной паузы «Фламенго» провел семь матчей, из них 4 в Серии А.

Домашняя статистика у «Фламенго» 7-я в дивизионе, +10=3-3, разница мячей — 25:17. Победа над «Атлетико Минейро» приблизит «Фламенго» к «Ботафого» на расстояние в семь очков за пять туров до конца турнира.

Не сыграют: Эвертон, Педро и Винья.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Клуб находится в неплохой форме. «Фламенго» не проигрывает в пяти матчах кряду во всех турнирах.

На днях «Фламенго» порадовал своих фанатов, выиграв национальный кубок. Клуб в финале по сумме двух встреч одолел как раз «Атлетико Минейро».

В чемпионате клубу важно финишировать в топ-5, поскольку это дает прямую путевку в Кубок Либертадорес.

Клубы в нынешнем сезоне встречались друг с другом трижды. Во всех случаях побеждали футболисты «Фламенго».

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» сейчас идет на 11-м месте в таблице. У клуба 41 набранное очко. Команда забила 42 гола и пропустила 46 мячей.

Последние матчи: В последнем туре клуб в гостях уступил «Атлетико Гойяниенсе» со счетом 0:1.

У «Атлетико Минейро» есть два матча в запасе. Складывается ощущение, что команда решила пожертвовать чемпионатом ради других турниров. В частности, клуб добрался до финала Кубка Бразилии, в котором потерпел поражение.

В конце ноября «Атлетико Минейро» сразится в финале Кубка Либертадорес с «Ботафого». Встреча пройдет в конце ноября.

Не сыграют: Халк и Паулиньо.

Состояние команды: «Атлетико Минейро» находится не в лучшей форме. Клуб не проигрывает уже 5 встреч подряд во всех турнирах.

Если команда прибавит на финише, то может подняться в топ-7. Однако такой расклад маловероятен.

Гостевая статистика у «Атлетико Минейро» 7-я в дивизионе, +4=5-6, разница мячей — 18:23.

Статистика для ставок

«Фламенго» выиграл 4 из 5 последних домашних встреч

«Атлетико Минейро» не побеждает восемь матчей кряду на выезде во всех турнирах

Команды трижды играли между собой в этом сезоне, во всех случаях побеждали футболисты «Фламенго»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Фламенго» букмекеры дают коэффициент 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа «Атлетико Минейро» оценена в 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Фламенго» должен добиться успеха в родных стенах. Скорее всего, команде удастся победить.

Cтавка: победа «Фламенго» за 1.85.

Прогноз: в первом тайме команды не станут форсировать события. На перерыв клубы пойдут при равном счете.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.05.