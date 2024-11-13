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    В матче памяти Ф. Черенкова выиграют легенды «Спартака»

    «Спартак» Москва (легенды) — «Динамо» Москва (легенды). Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Москва (легенды) — «Динамо» Москва (легенды)
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    Олег Романцев
    13 ноября в товарищеском матче памяти Ф. Черенкова по футболу сыграют «Спартак» Москва (легенды) и «Динамо» Москва (легенды). Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Москва (легенды) — «Динамо» Москва (легенды), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак» Москва (легенды)

    Турнирное положение: Спартаковские ветераны собираются довольно часто. Многие из них находятся в весьма приличных кондициях.

    При этом «Спартак» Москва (легенды) предстанет в звездном составе. Дмитрий Аленичев и Егор Титов будут заводилами атак команды.

    Последние матчи: за команду сыграет несколько игроков, относительно недавно закончивших профессиональную карьеру. Например, форвард Роман Павлюченко.

    За «Спартак» Москва (легенды) сыграют Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Юран, Виктор Онопко и другие звезды российского футбола. Да и мотивация обыграть динамовцев у них на высоте.

    Да и вообще, спартаковцы прошлых поколений явно намерены победить в матче памяти легендарного Фёдора Черенкова. Мастерство должно взять свое!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: кому забивать в составе команды уж точно найдется. Да и опытный Олег Романцев наверняка настроит подопечных на поединок максимально качественно.

    При этом «Спартак» Москва (легенды) мотивирован добыть викторию. Да и такие мастера, как Титов и Аленичев — уже знак качества!

    Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Зрители ведь очень ждут старых добрых спартаковских кружев! Фёдор Черенков ведь был их душой!

    «Динамо» Москва (легенды)

    Турнирное положение: «Динамо» Москва (легенды) — команда-загадка. Состав-то у динамовцев звездный, вот только с сыгранностью не все так гладко.

    Причем «Динамо» Москва (легенды) предстанет в достаточно качественном кадровом виде. В составе команды Олега Романцева среди прочих выступят Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов и Сергей Кирьяков.

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    • Последние матчи: Руководить динамовцами будет Юрий Сёмин вместе с Александром Бородюком. Не имена, а сказка!

    Тот же Гусев еще относительно недавно выходил на поле. Да и остальные их партнеры не растеряли мастерство!

    При этом «Динамо» Москва явно не собирается лишь обороняться. Команда Сёмина уж точно проявит себя с наилучшей стороны.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Динамо» Москва (легенды) явно будет стараться действовать первым номером. Да и забить в составе динамовцев может кто угодно.

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    При этом «Динамо» Москва (легенды) будет иметь в своем составе немало возрастных игроков. Да и только закончивших карьеру футболистов будет в достатке.

    Команда Сёмина постарается найти бреши в обороне соперника. Несмотря на статус товарищеского матча, динамовские ветераны будут активны.

    Очевидно, что номинальные гости будут достаточно агрессивно атаковать. В составе команды найдется кому забивать!

    Статистика для ставок

    • «Спартак» Москва (легенды) прекрасно выступает в подобных выставочных матчах

    • «Спартак» Москва (легенды) выглядит более сыгранным

    • В матчах такого ранга традиционно забивается много мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Москва (легенды) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.74, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.16.

    Прогноз: Обе команды явно способны преуспеть в плане созидания и реализации голевых моментов.

    И те, и другие имеют в своих составах классных атакующих исполнителей с огромным опытом игры на высшем уровне.

    Ставка: Победа «Спартака» Москва (легенды) за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.05

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    «Спартак» Москва (легенды) — «Динамо» Москва (легенды): прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на футбол. В матче памяти Ф. Черенкова выиграют легенды «Спартака»
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