13 ноября в матче пятого тура отбора на Кубок африканских наций 2025 года по футболу сыграют Намибия и Камерун. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Намибия — Камерун, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Намибия

Турнирное положение: Намибия после четырех туров группового раунда квалификации на континентальный форум не набрала ни одного балла.

Намибия занимает последнюю, четвертую позицию в группе, на восемь очков отставая от второй строчки, которая выводит в финальную часть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда отбора на чемпионат африканских наций сборная дома по пенальти проиграла Лесото (0:1).

Перед этим в первом поединке против этого же соперника на чужом поле коллектив оказался слабее с результатом 0:1, поэтому и не сумел пробиться во второй раунд.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Намибия потерпела поражения.

Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно против превосходящего его на голову соперника, тогда как фактор своего поля тут явно не помощник.

Два гола команды в отборе на Кубок африканских наций.

Камерун

Турнирное положение: Камерун после четырех стартовых туров в своей группе квалификации на континентальное первенство набрал 10 очков.

Камерун занимает первую позицию, на два балла опережая своего ближайшего преследователя в лице Зимбабве, а также на шесть пунктов опережая Кению.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура отбора на Кубок африканских наций сборная на чужом поле переиграла все ту же Кению (1:0).

Перед этим в поединке против этого же соперника в рамках второго тура квалификации турнира коллектив в домашних стенах разгромно выиграл с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Камерун ни разу не проиграли при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма обещает хорошие шансы гостям на победу, что вместе с более высоким классом позволяют им рассчитывать на успех, пусть даже и в чужих стенах.

Венсан Абубакар — лучший бомбардир команды в отборе на турнире с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Намибия проиграла со счетом 0:1

в трех из четырех последних матчей Камерун выиграл второй тайм

в двух из четырех последних матчей Камерун выиграл первой тайм.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.50, успех Намибии — в 6.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.50.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли второй тайм. Команда на голову превосходит соперника в классе, поэтому вполне способна реализовать такой расклад.

Данный сценарий напрашивается хотя бы потому, что хозяева проиграли семь последних поединков.

Ставка: Камерун выиграет 2-й тайм за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.

Ставка: Камерун выиграет 1-й тайм за 2.25