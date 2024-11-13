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    Обыграет ли Чад Сьерра-Леоне?

    Чад — Сьерра-Леоне. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, отбор на Кубок африканских наций, 13 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чад — Сьерра-Леоне
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    Амаду Бакайоко (Сьерра-Леоне)
    13 ноября в матче пятого тура отбора на Кубок африканских наций 2025 года по футболу сыграют Чад и Сьерра-Леоне. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чад — Сьерра-Леоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 13 Ноября 2024 года

    Chad

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Chad 22:00 Сьерра-Леоне

    Сьерра-Леоне

  • Фритаун
    •

    Чад

    Турнирное положение: Чад после четырех туров группового раунда квалификации на континентальный форум набрал два балла.

    Чад занимает последнюю, четвертую позицию в группе, на пять очков отставая от второй строчки, которая выводит в финальную часть.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура отбора на Кубок африканских наций сборная дома проиграла Замбии (0:1).

    Перед этим в поединке против этого же соперника в рамках второго тура квалификации турнира на выезде коллектив поделил очки с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на отбор Кубка наций и ЧМ-2026, Чад не проиграл после четырех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля позволяют рассчитывать как минимум на ничью.

    Команда пока что не забивала в отборе на Кубок африканских наций.

    Сьерра-Леоне

    Турнирное положение: Сьерра-Леоне после четырех стартовых туров в своей группе квалификации на континентальное первенство набрал четыре очка.

    Сьерра-Леоне занимает третью позицию, на три балла отставая от зоны выхода в финальную часть турнира (второе место), а также на два пункта опережая нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда отбора на чемпионат африканских наций сборная на выезде разошлась миром с Либерией (1:1).

    Перед этим в первом поединке против этого же соперника на своем поле коллектив оказался слабее с результатом 1:2, поэтому и не сумел пробиться во второй раунд.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на отбор чемпионата африканских наций, Сьерра-Леоне не выиграл после домашней победы над Кот-д'Ивуаром (1:0) в отборе на Кубок наций.

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    Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, более высокий класс все же позволяют им рассчитывать как минимум на ничью.

    Четыре гола команды в отборе на турнире забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Чада забивали меньше 1,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Сьерра-Леоне забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Сьерра-Леоне забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сьерра-Леоне — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья — в 3.20, успех Чада — в 5.10.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.79 и 1.38.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    И хотя в шести последних матчах хозяев данный сценарий не был реализован, фактор результативности поединков фаворита игры обещает стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Сьерра-Леоне.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.79

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    Чад — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Чад Сьерра-Леоне?
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