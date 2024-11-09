КамАЗ
Сокол
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцам явно придется биться за выживание в первом дивизионе. После 17 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом КАМАЗ в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял всего 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.
КамАЗ — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Челнинцы уступили одному из конкурентов в борьбе за выживание «Уфе» (1:2).
До того челнинцы сумели героически переиграть «Сочи» (1:0). А вот поединок с «Ротором» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы лишь на 2 очка опережают опасную зону. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.
Матчи с саратовцами для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках КАМАЗ выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что КАМАЗ постарается сыграть на своих козырях. Команда весьма неплохо обороняется, плюс способна преуспеть в игре вторым номером.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы привычно сражаются за выживание. По итогам 17 туров первенства команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 17 матчах команда всего 9 раз поразила ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Подопечные Алексея Баги минимально одолели туляков.
При этом до того саратовцы дали бой «Нефтехимику» (0:0). А вот в поединок с «Аланией» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Сокол» победила всего 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних поединках подопечные Баги не пропускали. А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 2 зачетных балла.
При этом «Сокол» в среднем пропускает фактически гол за матч. Так что пока белорусский десант, в целом, справляется с задачами.
В двух последних очных встречах с КАМАЗом команда побеждала. А вот не проигрывают «соколята» челнинцам уже целых 9 лет.
И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. Саратовцы заметно прибавили в последних поединках.
Статистика для ставок
- Саратовцы не пропускали в двух своих последних матчах
- «Сокол» имеет слабейшую атаку в лиге — всего 9 мячей
- КАМАЗ пропускает в среднем менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.58 и 1.37.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды наверняка постараются поднатореть в плане реализации.
И тем, и другим нужно отдаляться от опасной зоны, стало быть, ждем от соперников повышенной атакующей активности.
Ставка: Обе забьют за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.58