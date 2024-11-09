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    КАМАЗ — «Сокол». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 ноября 2024 года

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    Павел Забелин
    9 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Сокол». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 09 Ноября 2024 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцам явно придется биться за выживание в первом дивизионе. После 17 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом КАМАЗ в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял всего 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.

    КамАЗ — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Челнинцы уступили одному из конкурентов в борьбе за выживание «Уфе» (1:2).

    До того челнинцы сумели героически переиграть «Сочи» (1:0). А вот поединок с «Ротором» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Челнинцы лишь на 2 очка опережают опасную зону. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

    Матчи с саратовцами для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках КАМАЗ выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что КАМАЗ постарается сыграть на своих козырях. Команда весьма неплохо обороняется, плюс способна преуспеть в игре вторым номером.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы привычно сражаются за выживание. По итогам 17 туров первенства команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 17 матчах команда всего 9 раз поразила ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Подопечные Алексея Баги минимально одолели туляков.

    При этом до того саратовцы дали бой «Нефтехимику» (0:0). А вот в поединок с «Аланией» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Сокол» победила всего 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух своих последних поединках подопечные Баги не пропускали. А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 2 зачетных балла.

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    При этом «Сокол» в среднем пропускает фактически гол за матч. Так что пока белорусский десант, в целом, справляется с задачами.

    В двух последних очных встречах с КАМАЗом команда побеждала. А вот не проигрывают «соколята» челнинцам уже целых 9 лет.

    И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. Саратовцы заметно прибавили в последних поединках.

    Статистика для ставок

    • Саратовцы не пропускали в двух своих последних матчах

    • «Сокол» имеет слабейшую атаку в лиге — всего 9 мячей

    • КАМАЗ пропускает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.58 и 1.37.

    Прогноз: Обе команды наверняка постараются поднатореть в плане реализации.

    И тем, и другим нужно отдаляться от опасной зоны, стало быть, ждем от соперников повышенной атакующей активности.

    Ставка: Обе забьют за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.58

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    КАМАЗ — «Сокол»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Голевой бартер заказывали?!
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